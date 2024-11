Juventus, addio Danilo: c’è la svolta, trovata una soluzione

Ai titoli di coda l’esperienza alla Juventus di Danilo. Il brasiliano, in rotta con Thiago Motta, è pronto a vivere una nuova avventura. Ecco dove.

Pilastro della Juventus allegriana, il destino di Danilo è cambiato dopo l’arrivo in panchina di Thiago Motta. Dopo aver perso il posto da titolare, ai danni del giovane Savona, adesso il brasiliano sta riflettendo riguardo il rinnovo di contratto.

Ci sono le basi per un addio anticipato da parte dell’ex Manchester City che ha ricevuto delle offerte dall’Arabia Saudita e non solo. Ecco le ultime novità sul futuro del giocatore che è pronto a lasciare la Serie A.

Emergenza in difesa per la Juventus, che adesso rischia di salutare anche Danilo che è pronto a lasciare i bianconeri in vista del prossimo mercato.

Dopo gli infortuni di Cabal e Bremer, i bianconeri dovranno rinforzare la retroguardia con almeno un innesto di esperienza. Per questa ragione, Giuntoli sta trattando per portare alla Juventus Skriniar. Intanto, c’è da risolvere la situazione per quanto riguarda il giocatore brasiliano che è ai margini del progetto.

Si troverà una soluzione per quanto riguarda il futuro di Danilo.

Dove può andare Danilo?

Si è parlato anche del Manchester United per Danilo, che di sicuro ha tanto mercato in Europa e non solo.

Adesso non resta che attendere i prossimi mesi per capire le intenzioni del calciatore, che in questa prima parte di stagione ha giocato poco rispetto alle sue aspettative.

Il rapporto con Thiago Motta non è decollato, ecco perché alla fine può arrivare la separazione fra Danilo e la Juventus.

E’ di oggi la notizia relativa al possibile ritorno in Brasile del terzino che ha ricevuto una ricca proposta da parte di una società che è intenzionata ad ingaggiare il calciatore.

Danilo torna in Brasile? Ecco di chi lo vuole

E’ la redazione sportiva di Globo a fare il punto della situazione riguardo il futuro di Danilo che è pronto a lasciare la Juventus.

Il 33enne, infatti, è finito ai margini del progetto tecnico della Vecchia Signora che sta ragionando anche in vista del futuro riguardo il rinnovo di contratto. Ecco perché a gennaio può arrivare la svolta per Danilo, che è pronto a chiudere l’accordo con una società brasiliana.

Ci sarebbe, infatti, il Vasco da Gama sulle tracce di Danilo che ha ricevuto un’offerta importante per chiudere la sua avventura in Europa, che dura ormai da 13 stagioni. Il club è intenzionato ad ingaggiare il calciatore in vista della prossima stagione. Uno scenario del genere permeterebbe a Danilo di concludere il campionato in bianconero per poi lasciare Torino la prossima estate, dopo il Mondiale per Club.