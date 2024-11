Calciomercato: lo compra il PSG, sta lasciando Torino

Alla sua prima vera stagione tra i professionisti, il giovane talento italiano si starebbe mettendo in mostra al punto da aver già attirato su di sé l’attenzione di diversi club.

Tra questi club rientrerebbe a sorpresa anche il Paris Saint Germain, con Luis Enrique in prima persona che si sarebbe scomodato a fare il suo nome alla dirigenza parigina, oltre che a seguirlo dal vivo in incognito. Un interesse del genere non può fare altro che lusingare, col ragazzo che però ha intenzione di rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare come ha sempre fatto, migliorandosi giorno dopo giorno.

Quello che verrà poi è solo un di più, anche se l’impressione è che oramai la strada intrapresa abbia come meta finale proprio la suggestiva e romantica Parigi.

Lascia la Serie A per il PSG: l’ha voluto Luis Enrique

Uno dei giocatori più interessanti e di prospettiva del calcio italiano potrebbe lasciare l’Italia e Torino facendo verificare l’ennesima fuga di talento, più che di cervelli, degli ultimi anni. Ma in effetti quando a bussare alla tua porta è un club come il Paris Saint Germain, fare finta di nulla ed andare avanti per la tua strada non è semplice, anche perché opportunità del genere difficilmente si ripresentano poi in carriera.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, nonostante il forte legame con il club torinese, il prodigio starebbe seriamente valutando la possibilità di trasferirsi in Francia, con Luis Enrique principale promotore di quest’operazione, complice la grande stima che nutre nei confronti del giovane italiano.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi su Aaron Ciammaglichella per il prossimo calciomercato, giovane talento classe 2005 che in questa stagione ha anche esordito in Serie A con la maglia del Torino, la sua squadra, la sua casa, da sempre.

Luis Enrique lo vuole al PSG: lascia subito Torino

Aaron Ciammaglichella è l’ultimo desiderio di Luis Enrique. Potrebbe sembrare essere strano, eppure un giovane classe 2005 avrebbe fatto letteralmente innamorare l’allenatore del Paris Saint Germain con il suo talento, oltre che col capello che potremmo definire caratteristico.

L’intenzione dello spagnolo è quello di portare a Parigi Ciammaglichella e farlo crescere con la seconda squadra, per poi promuoverlo in pianta stabile in prima. Da capire se il Torino è d’accordo con questa cosa, ma difronte ad un’opportunità del genere è un orgoglio anche per il club granata sapere che un club come il PSG sia interessato ad uno dei prodotti del suo vivaio. Nonostante questo, comunque, Vanoli crede tanto nel talento e nelle potenzialità di Ciammaglichella, che in tutto questo potrebbe lasciare l’Italia a parametro zero nella prossima estate, anche se il Torino avrebbe una clausola di rinnovo automatico da poter sfruttare a proprio favore. Staremo a vedere.