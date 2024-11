Serie A, scelta fatta su Lampard: un altro ritorno dopo Vieira

È stato accostato alla Roma, che alla fine ha scelto Ranieri, ma il ritorno di Lampard si consumerà comunque a breve.

La notizia è stata riportata da Sky Sports che ha svelato i contatti in gran segreto e che vedono, dopo il ritorno già confermato di Patrick Vieira, anche la scelta a sorpresa che vede un’altra leggenda di Premier League e del calcio inglese, in panchina.

Dopo aver allenato anche il Chelsea a livelli enormi dunque, tra campionato e Champions League, ecco la scelta in panchina che vede Frank Lampard protagonista. Allenare in Serie A per seguire le orme di Cesc Fabregas, così come Patrick Vieira che è il nuovo allenatore del Genoa. Alla fine, la scelta in panchina, è stata fatta dopo l’esonero che è arrivato dopo la guida di lunghissimi anni passati al club, da parte dell’allenatore che è stato licenziato.

Ritorno in panchina: scelta fatta su Lampard

L’esonero si è consumato dopo ben otto anni di guida. Una roba che nel calcio moderno, per un allenatore, non è poi così frequente. Ma è successo all’allenatore che è stato licenziato, nel corso di questa sosta e che vede ora Frank Lampard come principale sostituto.

L’emittente, dagli UK, ha svelato quelli che sono stati i contatti diretti e costanti di questi giorni, dopo quelli che c’erano stati alla Roma, a seguito dell’esonero di Ivan Juric. L’arrivo in Serie A di Frank Lampard era un’ipotesi più che concreta, ma non è in Italia che si vedrà la scelta fatta in panchina per l’ex leggenda del Chelsea e del calcio inglese.

Si sta infatti per sposare alla causa di un club inglese che, dovendo fare una scelta, andrà verso il leggendario ex centrocampista ed ex allenatore dei Blues. Frank Lampard ripartirà dalla Serie B, ma non in Italia, bensì nel campionato del suo Paese.

Niente Serie A, si sistema un altro allenatore: la notizia dopo Vieira

Dopo l’annuncio di Patrick Vieira sul suo ritorno in panchina, ma in Serie A, anche Frank Lampard ha trovato panchina. Ma dopo le voci legate al suo approdo in Italia – c’era anche Lampard nel casting che ha portato alla scelta del francese -, è in Inghilterra che continuerà la sua avventura da allenatore. Secondo la notizia dell’ultima ora, infatti, Frank Lampard ripartirà dal Coventry City, club della Serie B inglese – la Championship – che è in lotta, in questo momento, per la bagarre sulla salvezza. Affidando la guida manageriale a Lampard, subentra dunque il tecnico inglese al posto del connazionale esonerato Mark Robins, simbolo leggendario del Coventry City considerando la guida tecnica per ben otto anni.

Ultime su Lampard: da quale situazione riparte il tecnico inglese

Così come l’avrebbe trovata alla Roma, per Lampard in Inghilterra, la situazione che trova è complessa. Al Coventry lo cose non sono funzionate col tecnico che era un punto fermo della società e che adesso vede la stessa squadra non lottare più per il sogno promozione, bensì per la salvezza da trovare. In questo momento il Coventry è fermo al 17esimo posto, a quota 16 punti. Sunderland e Sheffield United sono a 31 punti come prima e seconda della classe.