L’affare del secolo, offerti 200MLN per Yamal: il retroscena

Nonostante sia precoce praticamente in tutto, Lamine Yamal è comunque uno dei giocatori più forti (del momento) al mondo.

Il CT Luis De La Fuente può fare a meno di tutti nella Spagna tranne che di lui, così come lo stesso Hansi Flick al Barcellona. E pensare che in questa stagione il nuovo fenomeno del calcio spagnolo avrebbe potuto indossare la maglia di un’altra grande d’Europa, che innamorata pazza delle sue gesta dopo un Europeo da protagonista (e da miglior giovane), aveva messo sul tavolo del Barça un’offerta che irrinunciabile è dire poco.

Eppure il resto è storia, con Lamine Yamal che non si è mai fatto distrarre neanche per un secondo da questioni che alla fine lo riguarderebbero direttamente ma non gli interessano, visto che il suo obiettivo è solo quello di giocare a pallone.

Tutti pazzi per Yamal: offerti addirittura 200MLN

Per un momento si è veramente pensato che Lamine Yamal potesse essere un fuoco di paglia, l’ennesimo giocatore uscito dalla Masía sognando di seguire le orme di Messi in blaugrana per poi perdersi strada facendo. Con umiltà e lavoro, però, il prodigio spagnolo starebbe partita dopo partita smentendo queste voci, come d’altronde conferma non solo un Europeo da protagonista, ma anche i numeri registrati fino a qui in stagione.

In 16 apparizioni stagionali, infatti, Lamine Yamal ha già messo a segno 5 gol ed addirittura 7 assist, prendendosi la scena in una partita che non sarà mai come le altre: il Clasico contro il Real Madrid, al Santiago Bernabeu. E pensare che in questa stagione il classe 2007 avrebbe potuto indossare la maglia di un’altra grande d’Europa, come confermato anche dall’incredibile annuncio arrivato nelle scorse ore.

Stando infatti a quanto svelato dal consigliere presidenziale e membro della commissione sportiva del Barcellona Enric Masip nel corso della sua intervista a El Chiringuito TV, in estate il Paris Saint Germain è arrivato ad offrire addirittura 200 milioni di euro per Lamine Yamal, cifra che per una ventina di milioni non si è avvicinata a quell’altra folle che servì per strappare sempre al Barça Neymar nell’estate del 2017.

Offerta folle per Yamal: il resto è storia

Il Paris Saint Germain voleva sostituire in estate Kylian Mbappè con Lamine Yamal. Per farlo e regalare alla propria gente un nuovo idolo, lo sceicco Nasser Al-Khelaifi è arrivato ad offrire 200 milioni di euro per il prodigio spagnolo, con il Barcellona che però non si è fatto abbindolare dal ricco assegno parigino.

A confermarlo ad El Chiringuito TV il consigliere presidenziale e membro della commissione sportiva del Barça Enric Masip, che per l’appunto ha parlato di quanto il presidente Joan Laporta gli riferii di quest’offerta proveniente dalla Francia per Lamine, mai realmente presa in considerazione nonostante la delicata situazione economica nella quale riversa il club, perché il classe 2007 è un patrimonio e va preservato, un po’ come fatto già in passato con Messi. E chissà che il Barcellona non abbia trovato in Yamal il suo nuovo Pallone d’Oro.