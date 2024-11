Milan: il sostituto di Leao arriva dal Barcellona, colpo a gennaio

Il calciomercato vede e vedrà protagonista il Milan, a causa di alcune situazioni da risolvere e alla svelta.

Il nome principale sul quale si accendono dibattiti e discussioni, porta sempre quello di Rafael Leao, calciatore che continua a vivere alti e bassi legati al suo impiego, in quello che è un rapporto particolare con Paulo Fonseca, non proprio splendidi.

In più occasioni, il tecnico portoghese, lo ha messo fuori dalle sue scelte. E questo porta inevitabilmente alla possibilità di vedere Leao via, con il bisogno poi di sostituirlo degnamente. E il sostituto, spiega un quotidiano sportivo in Italia, porterebbe al colpo dal Barcellona per il Milan.

Calciomercato: colpo Milan dal Barcellona per sostituire Leao

Rafa Leao tornerà a giocare nel week-end, con la maglia del Milan, facendolo da titolare. Le cose però col Milan sembrerebbero arrivate ai titoli di coda. Quest’ultimi, porteranno all’addio, con destinazione estera, e neppure più alle cifre che chiedevano i rossoneri tempo fa.

Perché il valore di Leao inevitabilmente è cambiato, considerando il rendimento non più come quello di una volta e questo permetterà a diversi club di mettere le mani su di lui, dando a Leao ciò che cerca, visto che col Milan sembra finita.

E questo, l’addio di Leao, potrebbe portare in rossonero uno dei calciatori che fino a non molto tempo fa, sembrava destinato a diventare uno dei migliori al mondo. Dopo Messi, ha raccolto lui l’eredità della 10 al Barcellona. Una numero 10 che potrebbe passare sulle spalle di Lamine Yamal, perché lo stesso 10 blaugrana potrebbe lasciare il Barcellona, finendo in Serie A, al Milan.

Milan, il sostituto di Leao è il 10 del Barcellona

Secondo quanto riferiscono da La Gazzetta dello Sport, è bene che il Milan cominci a guardarsi attorno sulla situazione Leao, che riguarda la sua cessione. Il calciatore portoghese potrebbe non essere più indispensabile per la società rossonera, tant’è che i rossoneri stanno varando la possibilità di andare verso un altro acquisto sulla corsia mancina, al posto di Rafa Leao, per il futuro. La soluzione, potrebbe portare al gran colpo dal Barcellona, nel nome di Ansu Fati. L’ex Brighton potrebbe arrivare in Serie A, vestendo pure la numero 10 del Milan, al posto di Leao.