Terremoto Milan, caso Leao: Fonseca costretto a fare una cosa

Situazione davvero difficile per il Milan e Paulo Fonseca che rischia più di tutti, perché quello che ora è un caso Leao può scatenare un vero putiferio per il club rossonero.

C’è grande ansia per quella che è l’attuale vicenda in casa Milan con il tecnico portoghese che ha escluso nelle ultime volte il proprio miglior giocatore sulla carta dalla formazione titolare e senza nascondersi è stato proprio Fonseca e dire che si tratta di una scelta tecnica e di nessun problema fisico o scelta punitiva per Leao che ora deve capire come riprendersi la maglia rossonera.

Il tecnico vuole spronare così quindi il giocatore a tirare fuori il meglio dopo che i due hanno avuto più di un problema che ha creato solo danni al Milan dal punto di vista dell’immagine e dei risultati in campo.

Adesso però la situazione si fa più complessa del previsto perché Leao continua a non sentire la fiducia venendo messi ai margini da Fonseca anche nelle migliori partite per lo scontro al vertice.

Milan, caso Leao: Fonseca deve dare spiegazioni

Attenzione a quello che può accadere quindi da un momento all’altro perché ora anche la società non può più vedere andare avanti questa situazione e un giocatore come Leao in un momento di difficoltà come questo deve aiutare il Milan ad uscirne fuori per non perdere ulteriori punti dalla vetta della classifica.

Adesso ci sono importanti notizie che riguardano le conseguenze dopo l’ennesima esclusione di Leao da parte di Fonseca in Milan-Napoli, dove è arrivata una sconfitta per 0-2 in casa nello scontro diretto al vertice. Al club rossonero non sono passate inosservate alcune scelte di Fonseca e anche le dichiarazioni dell’ex Mauro Tassotti a La Gazzetta dello Sport sono un chiaro segnale.

Tassotti ha criticato la scelta di Fonseca di lasciare fuori dal Milan Leao per scelta tecnica. Una scelta sbagliata per l’ex giocatore, allenatore e bandiera rossonera che non ha preso bene quanto accaduto nelle ultime settimane nei confronti del calciatore portoghese.

Giusto fare scelte punitive o diverse se un giocatore non è al meglio, ma motivare un giocatore mandandolo in panchina per Tassotti non è una scelta giusta e per questo motivo è rimasto sconcertato dall’ultima scelta di Fonseca di tenere fuori per 60 minuti Leao da Milan-Napoli. Ora l’allenatore dovrà dare qualche spiegazione in più forse anche alla società riguardo ciò che sta facendo.