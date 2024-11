Colpo dagli svincolati: Choupo Moting in Serie A? Annuncio del ds

Choupo-Moting in Serie A? C’è un altro annuncio sul futuro dell’attaccante, che è stato avvicinato ad una società del campionato italiano. Ecco le ultimissime su questa voce di mercato.

Emergono delle novità sull’affare che può portare in Serie A Choupo-Moting che è attualmente svincolato. Occasione più unica che rara da parte del club che ha la possibilità di sostituire l’attaccante infortunato.

Le vie del mercato sono infinite e molto spesso illudono anche i tifosi che si aspettano sempre grandi nomi per la propria squadra.

E’ questo il caso che s’è venuto a creare nelle scorse ore, dopo la notizia di mercato relativa al possibile arrivo in Italia di Choupo Moting che è attualmente svincolato.

Calciomercato: Choupo-Moting in arrivo dagli svincolati?

Una suggestione, una fantasia che ha subito conquistato i tifosi. Sui social è rimbalzata questa voce ed in tanti hanno iniziato a commentare con entusiasmo l’indiscrezione di calciomercato, relativa all’arrivo in Serie A dell’ex Psg e Bayern Monaco Choupo Moting.

Nella lista dei giocatori svincolati, dopo la fine della sua esperienza in Bundesliga, è stato accostato con insistenza al club soprattutto dopo l’infortunio del’attaccante che dovrà stare fermo per parecchio tempo.

A fare il punto della situazione, riguardo l’eventuale ingaggio del camerunense, è il direttore sportivo che ha rotto il silenzio e detto la sua riguardo questa ipotesi alquanto suggestiva, che avrebbe intrigato e non poco il nuovo allenatore.

Choupo-Moting al Lecce? Ecco cosa sta succedendo

I sogni son desideri ma molto spesso son destinati a restare tali e non si avverano. Ed è quello che sta succedendo a Lecce dove, negli ultimi giorni, è tornato di moda il nome di Choupo Moting.

Una suggestione di mercato liquidata, dal direttore sportivo del club Trinchera, come “fake news”, così come la voce relativa all’ingaggio di Antonio Candreva. Per il momento, infatti, non ci sarà alcun intervento dal mercato degli svincolati, con la società che non sostituirà l’infortunato Banda, che dopo la frattura al malleolo dovrà stare fermo ai box per almeno 2 mesi.

Queste le altre dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Telerama dal dirigente dei giallorossi:

“Saremo vigili sul mercato e valuteremo con attenzioni tutte le possibilità a seconda delle nostre disponibilità. La voce su Candreva e Choupo Moting non è vera. Infortunio Banda? La situazione è stata resa difficile anche dalla Nazionale dello Zambia. Helgason al suo posto in lista? Valuteremo la situazione insieme allo staff tecnico, di sicuro l’islandese ha le qualità per sostituirlo”.