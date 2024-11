UFFICIALE il nuovo allenatore: come cambia adesso la squadra

Dopo l’esonero la società ha deciso di affidare la panchina ad un profilo esperto, ufficializzato nelle scorse ore in un comunicato.

Fin da subito questo allenatore ha rappresentato essere la prima scelta della dirigenza, che nonostante tutte le insicurezze del caso, ha deciso di percorrere questa strada convinta che l’ex Milan, fra le altre, sia l’uomo giusto con il quale e dal quale ripartire. Nelle prossime ore il tecnico verrà presentato a tifosi e stampa grazie al classico appuntamento in conferenza, ma molti già si starebbero iniziando ad interrogare sul modo in cui la squadra inizierà a giocare con lui in panchina, considerato il fatto che rispetto alla gestione precedente si cambierà praticamente tutto, dal modulo fino ad arrivare ovviamente agli interpreti.

UFFICIALE il nuovo allenatore: il comunicato

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, soprattutto in Serie A, dove negli scorsi giorni sono saltate addirittura due panchine.

Una di queste è ancora senza proprietario, mentre l’altra è venuta a conoscenza proprio in queste ore dell’uomo che guiderà la squadra, si spera, fino alla fine della stagione. La scelta da parte della dirigenza non è stata poi chissà quanto difficile, anche perché subito dopo l’esonero è stato immediatamente contattato questo allenatore, che per esperienza e filosofia di gioco è sembrato essere quello che più si avvicinava alle richieste della società. Ed per questo che alla fine si è deciso di puntare su questo profilo, che con entusiasmo ha subito accettato quest’opportunità.

Stando dunque a quanto si può apprendere dal sito ufficiale dello stesso club, in queste ore il Lecce ha presentato Marco Giampaolo come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex Milan e Sampdoria, fra le altre, ha preso il posto in panchina di Luca Gotti, esonerato per via del pareggio contro l’Empoli di venerdì sera.

Come cambia la squadra con il nuovo allenatore

Fra Marco Giampaolo e Luca Gotti c’è un abisso, non tanto di esperienza, ma proprio di idee e stili di gioco. Il Lecce sta dunque andando incontro ad una vera e propria rivoluzione, che potrebbe tanto affondarlo quando farlo tornare a respirare.

Ma come cambia la squadra con Giampaolo in panchina? Innanzitutto si passerà molto probabilmente da un 4-5-1 ad un 4-3-1-2, modulo che l’ex Milan ha portato ovunque sia andato ad allenare. A fronte di questo cambieranno anche alcuni interpreti, con altri che invece dovranno tornare alle loro posizioni iniziali o adattarsi ad altre. L’esempio è Patrick Dorgu, che da quinto di centrocampo tornerà sicuramente sulla linea dei 4 di difesa, come terzino, perché la mediana dovrà essere lasciata libera a chi creerà il gioco, ovvero il mediano con le due mezz’ali. A fronte di questo c’è il rischio che per giocatori come Banda, esterno, non ci sia più spazio, ma forse sarà meglio aspettare queste settimane di lavoro per tirare delle conclusioni.