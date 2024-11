Calciomercato: è fatta per Brahim Diaz, arriva a gennaio

A Madrid non sembrerebbe esserci più spazio per lui, motivo per il quale Brahim Diaz potrebbe lasciare (ancora) il Real nel prossimo calciomercato.

A conferma di questo le ultime notizie che vedrebbero il neo fantasista marocchino essere finito nel mirino dei rossoneri, due colori a lui molto cari visto che gli hanno permesso di mettersi in mostra e riconquistare la fiducia dalle parti del Santiago Bernabeu negli scorsi anni. Ed è proprio per questo che Brahim starebbe valutando la possibilità di lasciare ancora una volta casa per dimostrare tutto il suo valore in un’ambiente che forse potrebbe plasmarlo al punto da farlo diventare una volta e per tutte uno dei migliori nel suo ruolo.

Tutto pronto per gennaio: è fatta per Brahim Diaz

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Brahim Diaz, sempre più fuori dalle rotazioni di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Nonostante nella scorsa stagione sia risultato essere anche in diverse occasioni decisivo, in questa, complice anche la concorrenza agguerrita, il marocchino è stato praticamente utilizzato con il contagocce, come confermano gli appena 254 minuti accumulati in tutte le competizioni.

Diventato una delle stelle della Nazionale marocchina, Brahim Diaz vuole tornare a sentirsi importante anche nella squadra di club, motivo per il quale starebbe seriamente valutando la possibilità di andare via da Madrid nel prossimo calciomercato invernale. Essendo comunque un profilo di caratura internazionale, il nome del fantasista marocchino sarebbe finito nel mirino di diverse società, quella rossonera su tutte, che a quanto pare sembrerebbe essere decisa a sedersi al tavolo delle trattative con il Real già nelle prossime settimane per iniziare a lavorare su un eventuale accordo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes.net, Brahim Diaz potrebbe tornare a vestire i colori rossoneri a partire da gennaio, quelli del Bayer Leverkusen però, con Xabi Alonso che in prima persona starebbe spingendo per riuscire a portare in Germania il classe ’99.

Brahim di nuovo in rossonero: le ultime

Alla ricerca di un rinforzo proprio in quel ruolo, Xabi Alonso avrebbe fatto il nome del marocchino alla sua dirigenza, che per anticipare la concorrenza si sarebbe già iniziata a muovere in queste ore entrando in contatto con l’entourage del giocatore. In tutto questo c’è da monitorare anche la situazione legata ad un possibile ritiro al Milan, visto che considerati gli ottimi rapporti con Real e calciatore, la società di via Aldo Rossi su Brahim Diaz ci potrebbe fare un pensierino nel prossimo calciomercato invernale, visto che l’ex 10 rossonero rappresenterebbe essere quel tipo di giocatore che serve a Paulo Fonseca per completare una volta e per tutte la sua formazione.