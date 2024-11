Balotelli-Genoa: è già finita? Nuova destinazione per Super Mario

Il colpo di scena riguarda Mario Balotelli, in quella che è la notizia a sorpresa che è venuta fuori in casa Genoa.

Cambia il progetto tecnico e cambia il futuro di Mario Balotelli, col Genoa che lo aveva preso poco tempo fa in quella che è stata comunque un’idea a sorpresa che si è concretizzata nel ritorno di Super Mario in Serie A. Un ritorno che però vede ora lo stesso Balotelli protagonista, tra le ipotesi di cessione.

Perché lo aveva voluto fortemente Alberto Gilardino che a sorpresa, nel corso di questa sosta, è stato esonerato. Divergente con la società, nonostante l’arrivo di Balotelli che aveva parzialmente accontentato il tecnico, hanno portato alla scelta del nuovo allenatore. Nuovo tecnico che taglierebbe fuori dal progetto proprio Balotelli e i motivi sono chiari.

Balotelli, già finita col Genoa? La notizia sorprende anche Super Mario

Il nuovo allenatore del Genoa e Mario Balotelli hanno già condiviso un’esperienza sia da compagni di squadra che da allenatore e giocatore. Perché ci sono dei precedenti legati proprio al loro rapporto, non splendido.

Ci sono delle novità nel corso di questa settimana e prima della gara importante ai fini della classifica, considerando le stesse posizioni tra Genoa e Cagliari che si sfidano proprio nel prossimo week-end.

Sarà esordio su una panchina di Serie A per l’ex leggenda della stessa Serie A e del calcio mondiale. Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Genoa e il tempo per Super Mario Balotelli ai Grifoni potrebbe essere clamorosamente finito. Per il nuovo tecnico, che ha avuto problemi in passato proprio col centravanti italiano, potrebbe non avere spazio il bomber numero 45 che era appena arrivato in Liguria.

Rottura col tecnico: cosa successe con Balotelli

L’arrivo di Patrick Vieira al Genoa accende inevitabilmente dei dubbi sul futuro ai Grifoni di Super Mario. Perché in un’intervista ormai passata, quando ci fu la rottura tra Balotelli e il Nizza, quando Vieira allenava i francesi e Balotelli era al club della Ligue 1, Patrick Vieira dichiarò che Balotelli è una persona non adatta agli sport di squadra. E la risposta di Super Mario non si fece attendere, con “Vieira che non gli andava a genio” perché predisposto ad un calcio che non gli apparteneva. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, Balotelli potrebbe vedere già tramontare la sua esperienza al Genoa.

Balotelli può giocare ancora in Serie A? Le ipotesi dopo il Genoa

Qualora il Genoa dovesse decidere di salutare Balotelli, sarà caccia alla prossima squadra di Super Mario. Ma la destinazione a gennaio, qualora dovesse salutare il Genoa, sarà difficile da trovare. Potrebbe succedere o a fine stagione o con la rescissione del contratto, che permetterebbe a Balotelli di giocare ancora ad alti livelli. Altrimenti, da persone mature e con l’intento di far bene al club rossoblu, una stretta di mano per ricucire i rapporti e puntare alla salvezza del Genoa, cosa che vuole la società che ha deciso di dare uno scossone improvviso con l’arrivo di Vieira in panchina.