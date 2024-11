Addio Milan: nuova squadra in Serie A, Origi sta arrivando

Divock Origi cambia squadra e saluta il Milan. Futuro in Serie A per l’attaccante olandese, attualmente ai margini della rosa rossonera. Ecco le ultimissime riguardo il suo futuro.

Una fine ingloriosa per l’attaccante che pensava di dare una svolta alla sua carriera con il trasferimento al Milan. I fatti, invece, non hanno dato ragione all’ex Liverpool che prima del trasferimento in prestito al Nottingham Forest, della passata stagione, ha totalizzato 36 presenze complessive e 2 gol con i rossoneri.

Messo da parte dal progetto tecnico di Fonseca, per questa stagione, l’attaccante si allena in solitaria dopo aver rifiutato diverse destinazione l’estate scorsa. Attende con fiducia l’apertura della sessione invernale visto che una società di Serie A è pronta al grande colpo in attacco e a prendere in prestito dal Milan Origi.

In cerca di una squadra che possa prenderlo nel mercato di gennaio 2025, per Origi si fa largo l’ipotesi di un altro trasferimento in Serie A.

L’attaccante, infatti, è entrato nella short list della società che è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima sessione di calciomercato.

Moncada è disposto a cedere il giocatore ma prima bisognerà trovare un accordo riguardo lo stipendio del giocatore. Infatti, al Milan Origi guadagna 4 milioni netti fino al 2026.

Calciomercato Milan: chi vuole prendere Origi?

Il Milan si prepara a cedere Jovic e Origi per rinforzare la rosa e prendere altri calciatori.

L’obiettivo del club è quello di migliorare il centrocampo, con Samuele Ricci che è entrato prepotentemente nella lista mercato dei rossoneri. Si attende una mossa da parte di Cardinale che intende investire per centrare l’obiettivo stagionale.

Intanto, si alimentano i dubbi sul futuro di Origi: quale squadra italiana vuole prendere il giocatore?

Origi, nuova squadra in Serie A

Non chiamatela sorpresa. Perché dientro ad un rendimento del genere c’è davvero tanto sacrificio e lavoro. Lo sa bene l’allenatore, partito in sordina, con qualche perplessità della piazza dopo l’avvio di campionato in salita. Alla fine Palladino ha avuto ragione e si sta prendendo la sua rivincita in quel di Firenze.

Un rendimento al di sopra delle aspettative per la squadra viola che, in questa fase del campionato, si ritrova a pochi punti dal primo posto in classifica. Una soddisfazione enorme anche per patron Commisso, che sta raccogliendo i frutti dopo tante critiche. Il presidente sogna in grande e per gennaio non si nasconde.

“Se bisogna fare qualche sforzo a gennaio lo faremo: sono pronti ad investire per regalare gioie alla città di Firenze”.

E l’area tecnica, come riportato da calciomercato.com, ha già messo nel mirino una serie di calciatori per la sessione invernale. Si cerca, infatti, un vice Moise Kean con Pradé pronto a scommettere sull’ex Liverpool e portare a gennaio alla Fiorentina Origi, che è in uscita dal Milan. Sullo sfondo renstano vive altre alternative come Djuric e Lucca.