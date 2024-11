Lazio, infortunio Tavares: gli esami fanno tremare

Nuno Tavares è uno dei migliori calciatori della Serie A e ora c’è ansia in casa Lazio: infortunio con il Portogallo.

Il difensore portoghese ha iniziato la stagione ad altissimi livelli con la Lazio, con numeri strabilianti che hanno portato subito a paragoni clamorosi con il passato che sono stati anche molto criticati da parte dei tifosi avversari che avevano, probabilmente, sottovalutato l’impatto del terzino ex Arsenal che non era riuscito a fare bene in Premier League.

Ora che Nuno Tavares è uno dei difensori più importanti della Serie A e uno dei calciatori più importanti della Lazio, l’ansia sta aumentando in maniera esponenziale da quando si è iniziato a parlare delle sue condizioni dopo l’infortunio.

Lazio, ansia Nuno Tavares: out per infortunio

La Lazio vive con apprensione per Nuno Tavares. Il difensore portoghese sta dimostrando che la vita in Inghilterra è stata solo una parentesi negativa e ora può ambire a grandissimi traguardi.

Le prestazioni di Nuno Tavares con la Lazio sono state spettacolari: è il miglior assit-man della Serie A e ha dimostrato di essere all’altezza di grandissimi palcoscenici e che, quindi, può fare la differenza a grandissimi livelli.

Secondo le ultime notizie, c’è un infortunio che potrebbe essere serio per Nuno Tavares: ora la Lazio è in ansia totale.

Nuno Tavares si ferma per infortunio con il Portogallo

Le prestazioni di Nuno Tavares con la Lazio hanno fatto sì che il Portogallo si accorgesse di nuovo di lui e lo rendesse centrale nei progetti di Roberto Martinez che ha aperto un nuovo ciclo e vuole puntare su calciatori potenzialmente devastanti che possono permettere alla squadra di vincere in futuro molti obiettivi.

Non arrivano buone notizie dal ritiro del Portogallo. Come riferisce A Bola, Nuno Tavares non sarà neppure in panchina per la sfida di Nations League contro la Croazia. Il terzino della Lazio, soffre di mialgia e avrebbe accusato un problema al ginocchio nell’ultimo allenamento.

Il problema di Nuno Tavares è ancora da valutare. La Lazio è in ansia totale, l’infortunio potrebbe essere estremamente complicato e verrà valutato solo quando tornerà in Italia. Le sensazioni non sono troppo positive ma le sue condizioni posso stravolgere totalmente il futuro del club biancoceleste.

Le condizioni e i tempi di recupero di Nuno Tavares

Le condizioni effettive di Nuno Tavares e i tempi di recupero verranno valutate effettivamente solo quando tornerà a Formello e si sottoporrà agli esami strumentali che mostreranno come sta realmente.

Quali sono i tempi di recupero di Nuno Tavares? Non ci sono certezze ma dal Portogallo riferiscono che se il dolore persiste vuol dire che dovrà sottoporsi a cicli di fisioterapia che lo terranno fuori per circa un mese.