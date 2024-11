Lazio, addio Zaccagni: annunciato il suo futuro

Situazione decisiva questa per il futuro di Mattia Zaccagni che si sta confermando anche in questa stagione il protagonista e trascinatore della Lazio, ora anche con la fascia da capitano.

Svolta per quanto riguarda il futuro del calciatore italiano che è pronto alla svolta definitiva della sua carriera, perché l’esterno della Lazio in questo momento è stato fatto fuori dalla Nazionale di Spalletti ma solo per una questione di modulo senza esterni d’attacco.

Tanto è vero che Zaccagni sta imparando anche in allenamento a fare il ruolo di seconda punta che gli ha chiesto Spalletti, che vorrebbe puntare su di lui in quella zona di campo.

Adesso si cerca di capire quello che può accadere proprio per le prossime settimane e per il futuro con la carriera di Zaccagni che può decollare, anche perché ora il capitano della Lazio ha attirato sempre di più interesse di grandi squadre su di lui.

Calciomercato Lazio: Zaccagni svela il suo futuro

A parlare del suo futuro è stato direttamente Zaccagni che da poco ha rinnovato con la Lazio fino al 2029 e salvo una cessione è proprio lì che andrebbe a chiudere la carriera.

Tanti i club che più volte hanno provato il colpo Zaccagni con la Lazio che ha sempre spinto per tenerlo in rosa. Adesso arrivano novità proprio in merito a ciò che può accadere perché il calciatore che è stato fortemente cercato anche da Milan e Juventus in questi anni, ma il suo futuro sembra ormai già deciso.

Perché Zaccagni ha scelto di puntare tutto su quello che è questo progetto della Lazio. Perché il giocatore oggi è anche capitano e a 29 anni si sente nel pieno della sua maturazione professionale e di vita a Roma nel club biancoceleste che l’ha premiato con un contratto importante fino al 2029 che sembra essere una firma a vita.

Tra i temi toccati da Zaccagni, infatti, c’è anche quello del suo futuro e lui stessi ha rivelato di essersi legato tanto a questo club e che ora con la fascia da capitano al braccio si sente anche più responsabile e in dovere verso la Lazio che l’ha sempre ripagato con grande passione. Oggi lui stesso è il primo tifoso del club italiano ed entrambe le parti vogliono restare insieme ancora molti anni.