“Juve o Napoli a gennaio?” L’agente di Dragusin esce allo scoperto

Radu Dragusin è l’oggetto del desiderio di Napoli e Juventus per il calciomercato di gennaio: il suo agente ha svelato tutto sul futuro.

I bianconeri vivono un momento estremamente pesante in difesa, con il doppio infortunio di Gleison Bremer e di Juan Cabal che hanno praticamente terminato la stagione e non potranno più essere presenti in campo per la battaglia sia in Serie A che in Champions League. Ma anche il Napoli di Antonio Conte è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affiancare a Buongiorno e Rrahmani per far sì che il tecnico possa contare su almeno tre difensori di grande qualità.

Il ritorno di Dragusin in Serie A è un argomento di discussione già da qualche settimana e ora si sta già entrando nella fase calda, dove la trattativa può prendere effettivamente piede.

Calciomercato, Dragusin in Serie A: le ultime

Il nome di Radu Dragusin è sempre al centro di voci di mercato che aumentano l’interesse delle big del nostro campionato. L’ex difensore del Genoa è stato acquistato dal Tottenham e soffiato a tutte le grandi della Serie A che si sono fatte scappare un talento eccezionale e ora vorrebbero riportarlo in Italia.

Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e ora che sta giocando relativamente poco in maglia Spurs si sta trasformando in una possibilità concreta e in una vera e propria occasione.

Stando alle ultime notizie di mercato, il ritorno di Radu Dragusin in Serie A è una possibilità concreta: ora ha parlato anche il suo agente sul possibile ritorno.

Juventus e Napoli su Dragusin: parla l’agente

Juventus e Napoli sono su Radu Dragusin. Il difensore rumeno ha grandi possibilità di crescita e può essere uno dei calciatori più importanti per il futuro e a gennaio è un’occasione concreta per i top club italiani.

“Se non giocherà mai quest’anno è normale che si faranno altre valutazioni“, ha detto l’agente di Radu Dragusin, Florin Manea, ai microfoni di TeleCapri, ma poi ha anche aggiunto che “a gennaio non si muove, a giugno si valuterà“.

Per Dragusin, ha però ammesso l’agente, “è un onore per Radu essere desiderato da squadre come Napoli e Juve ma in questo momento sono solo voci“. La verità è che “siamo concentrati sul Tottenham“.

Dragusin solo a giugno: le cifre del ritorno

Radu Dragusin è un nome concreto per Juventus e Napoli ma solo per giugno: a gennaio non si muove. Parola del suo agente che ha confermato che il Tottenham crede molto in lui, anche in virtù del contratto in scadenza nel 2030 che è stato importantissimo e ha già dato grandi dimostrazioni.

Il Tottenham ha acquistato Dragusin per 25 milioni a gennaio di quest’anno e per cederlo chiede non meno di 30 milioni. Ma solo a partire da giugno: quindi Napoli e Juventus potrebbero puntare sul centrale classe 2002 solo per renderlo uno dei titolari indiscussi, viste le cifre.