Inter in ansia sull’infortunio di Calhanoglu: i reali tempi di recupero

La sosta per le Nazionali ha acceso un giallo attorno alla posizione di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio in Turchia.

Il calciatore, tra diversi giorni con la sua Turchia, per un motivo e per un altro ha saltato l’allenamento, presentandosi poi in campo dove si è consumato l’infortunio, che manda su tutte le furie la sua Inter.

Perché i nerazzurri sono consapevoli del problema che ha Calhanoglu mentre in Turchia, nonostante un comunicato molto chiaro in merito alle sue condizioni, continuano a trattenerlo. L’Inter lo perde, vedendolo intanto continuare la sua sosta in Nazionale, da capitano e probabilmente ancora in campo, nonostante l’infortunio.

Infortunio Calhanoglu: Inter in ansia, la posizione della Turchia

Continua la telenovela turca in merito all’infortunio di Hakan Calhanoglu. Nonostante il problema, annunciato pubblicamente anche dalla Federazione della Turchia in merito al problema del capitano della Nazionale e numero 20 dell’Inter, continua a restare in ritiro, senza rientro a Milano.

Spera di averlo il prima possibile alla Pinetina, per vederlo da vicino Inzaghi e capire realmente qual è il problema del fantasista turco. Intanto, la stessa Turchia sfiderà in Nations League il Montenegro, nell’ultima giornata della competizione. Una sfida che si gioca martedì sera e che manda in ansia l’Inter, perché neanche è chiaro se Calhanoglu giocherà o meno.

Il centrocampista turco ha un problema all’inguine e ciononostante continua ad essere a disposizione del Commissario Tecnico Vincenzo Montella, che non ha ancora deciso se schierarlo o meno per un parziale del match.

Inter, infortunio Calhanoglu: le condizioni del turco

Per restare in Turchia, Calhanoglu deve star bene. Nessuno vorrà correre rischi, figurarsi il calciatore che ha già saltato diverse partite in campionato. Ma la ricaduta è possibile ed è ciò che vuole evitare l’Inter, in costante contatto con lo staff medico della Federazione turca. La stessa ha provato a rassicurare l’Inter, ma quel comunicato di ieri ha mandato l’Inter in forte apprensione, proprio perché vorrebbe riaverlo a Milano, ad Appiano Gentile, per curare da vicino il proprio centrocampista. In ogni caso, a prescindere dalle condizioni nelle quali arriverà, salterà quasi sicuramente il prossimo match.

Quante e quali partite salta Calhanoglu? I tempi di recupero

Stando a quanto svelano da Il Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu a prescindere dall’impiego o meno di Montenegro-Turchia, salterà la partita dell’Inter al rientro dalla sosta, per poi farsi trovare pronto in Champions League. Contro l’Hellas e a Verona, al rientro in Serie A, potrebbe vedersi un centrocampo rimaneggiato. Simone Inzaghi sceglierebbe infatti la soluzione Asllani in mediana.