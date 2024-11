Calhanoglu: Inter in ansia, la Turchia svela tutto sull’infortunio

Sono ore calde quelle che sta vivendo Hakan Calhanoglu in merito alla fuga di notizie sul suo infortunio e con l’Inter in apprensione.

Aveva preso voce lo stesso turco per spiegare quella che è la sua situazione, in merito alla ricaduta per quanto riguarda il suo infortunio e che preoccupa appunto l’Inter perché, già prima della sfida col Galles c’era forte apprensione su quella che sarebbe stata la sua partita.

Aveva saltato l’allenamento ed oggi è successo ancora, all’indomani della sfida giocata contro il Galles, proprio a causa dell’infortunio subìto in campo e che ha visto Calhanoglu uscire malconcio, nella paura che adesso vive il club nerazzurro, di dover perdere il calciatore di nuovo, per un po’. Questa sera, in ogni caso, è arrivato un comunicato ufficiale da parte della Turchia sulle condizioni di Hakan Calhanoglu.

Infortunio Calhanoglu: Inter in ansia, il motivo

Non si è allenato oggi ed era già successo nei giorni scorsi quando, saltando l’allenamento agli ordini di Vincenzo Montella, Calhanoglu aveva mandato in apprensione Inzaghi e il mondo interista.

L’Inter ha lasciato che Calhanoglu continuasse il suo ritiro con la Turchia e sarà ancora così, nonostante la sua assenza dagli allenamenti. Ma vuole vederci chiaro l’Inter perché, proprio quest’oggi, la Turchia ha praticamente annunciato una nuova assenza dall’allenamento del capitano turco e numero 20 dell’Inter.

Hakan Calhanoglu non si è allenato per aver sentito pizzicare, ancora una volta, in quello che è un problema che si sta portando dietro. Di seguito, è arrivato anche il comunicato ufficiale della Turchia sulle condizioni di Calhanoglu.

Il comunicato della Turchia sull’infortunio di Calhanoglu

Quanto segue, è ciò che ha annunciato la Turchia in merito all’infortunio di Calhanoglu: “I calciatori che hanno giocato col Galles hanno svolto allenamento in palestra, mentre gli altri calciatori hanno lavorato agli ordini di Vincenzo Montella, il nostro Commissario Tecnico. L’allenamento non ha visto protagonista il capitano Hakan Calhanoglu, che sta svolgendo le terapie a causa dell’infortunio che ha subìto all’inguine”. E dunque, Calhanoglu, non si è allenato neppure quest’oggi.

Infortunio Calhanoglu: l’Inter storce il naso, il motivo

L’Inter, in ogni caso, storce il naso per quanto sta succedendo con Calhanoglu. Il motivo è legato alla sua permanenza in Turchia perché, nonostante l’infortunio, sta lavorando per recuperare ed esserci nel prossimo impegno della Federazione turca. E se questo portasse, poi, ad una nuova ricaduta? Lo teme l’Inter che, al rientro dalla sosta, deve inseguire il Napoli capolista e vuole farlo con uno dei suoi migliori calciatori al 100% della sua condizione.