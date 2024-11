Calciomercato Inter: lo stanno prendendo per 25 mln

Ci sono delle novità di mercato che riguardano l’obiettivo dell’Inter. Lo stanno prendendo per 25 milioni di euro: ecco tutti i dettagli.

Si avvicina il mese di gennaio che, per gli appassionati di calcio, equivale all’apertura della sessione invernale del mercato. I tifosi attendono notizie riguardo i nuovi arrivi nelle loro squadre.

In Italia c’è grande attesa per quanto riguarda i prossimi innesti che arriveranno nelle big, come Inter, Milan, Juventus e Napoli.

Ecco svelati i nuovi dettagli riguardo l’investimento da 25 milioni di euro da parte della società che è pronta a prendere un altro difensore centrale.

Una delle grandi rivelazioni, di questa prima parte di campionato di Serie A, è pronto al grande salto.

Arrivano conferme riguardo l’interesse dell’Inter nei confronti del calciatore che è stato scelto direttamente da Simone Inzaghi, che ha messo nel mirino un altro centrale difensivo per il mercato di gennaio.

L’allenatore, infatti, ha chiesto alla società nerazzurra dei rinforzi in quella zona di campo visto che a preoccupare il mister sono le condizioni fisiche di De Vrij ed Acerbi che, tra l’altro, sono ultra trentenni.

C’è bisogno di rinnovare, dunque, quel reparto con dei nuovi giocatori. Ecco perché Marotta sta trattanto per la rivelazione della Serie A, che milita nell’Atalanta.

Quale giocatore vuole prendere l’Inter in difesa?

Le prestazioni del calciatore hanno convinto tutti e non sono passate inosservate dal club. I dirigenti sono a lavoro per acquistarlo, la società ha messo nel mirino il difensore in vista del mercato di gennaio 2025.

Il 25enne è considerato il profilo ideale per rinforzare la rosa dell’Inter ma ad oggi il problema principale riguardo la valutazione del giocatore che è al di sopra dei parametri del club.

Oaktree, infatti, non è disposta ad investire tutti questi soldi per portare all’Inter Hien. Lo svedese si sta guardando intorno e potrebbe lasciare l’Atalanta per un’altra grande del calcio europeo.

Dalla Spagna, infatti, rilanciano la notizia di mercato relativa all’interesse dell’Atletico Madrid nei confronti del difensore centrale svedese. Simeone potrebbe beffare l’Inter e portare in Liga Hien.

Calciomercato Inter: va all’Atletico per 25 milioni di euro

Il direttore sportivo Andrea Berta, sempre attento alle opportunità di mercato, sta preparando una prima offerta da 25 milioni di euro per provare a convincere l’Atalanta a cedere all’Atletico Madrid Hien.

Il calciatore, obiettivo dichiarato anche dell’Inter, può andare in Spagna per tentare il grande salto. I bergamaschi però non hanno intenzione di lasciarlo partire a gennaio. La società, infatti, chiederà una cifra molto più alta rispetto alle intenzioni dell’Atletico che si vuole spingere fino ai 25 milioni. Gli spagnoli faranno di tutto per accontentare Simeone, che ha chiesto l’arrivo di un difensore centrale per il mercato di gennaio.