Inter, non c’è pace: Oaktree vende subito, i nuovi proprietari

Situazione difficile per l’Inter che da anni, da quando è arrivato Suning con il presidente Zhang, ha ottenuto di nuovo risultati vincenti ma guai economici senza fine.

Non c’è pace ora per il club nerazzurro che continua a vivere un momento poco sereno sotto questo punto di vista. L’anno del primo scudetto per diversi mesi ci sono stati gravi ritardi nei pagamenti dei dipendenti compresi giocatori, staff ecc e ora Zhang è stato costretto a vendere l’Inter a Oaktree dopo non essere stato in grado di saldare il grosso prestito che aveva fatto con il fondo americano.

Ora si parla di quello che sarà il futuro dell’Inter perché ci sono delle nuove notizie in merito a quello che può accadere visto che si parla della seria possibilità che Oaktree possa vendere subito l’Inter dopo le ultime notizie che sono venute fuori.

Cessione Inter, Oaktree vende subito

Non c’è nessuna intenzione da parte di Oaktree di fare un investimento sbagliato o a perdere con l’Inter e per questo motivo che ora la situazione è più chiara del previsto sotto questo punto di vista. Perché arrivano aggiornamenti decisivi su quelle che sono le prossime mosse che riguardano proprio il club nerazzurro appeso ad un filo in questa situazione.

Attenzione alla svolta che può esserci con Il Sole 24 Ore che analizza questa vicenda in casa Inter con una cessione pronta del club a nuovi proprietari. Perché alcune banche d’affari, tra queste Goldman Sachs, si sarebbero già messe all’opera per portare a Oaktree interlocutori potenzialmente interessati a chiudere l’affare Inter.

Al momento siamo alla fase dei sondaggi, ma cosa vuole capire nello specifico Oaktree è se vendere l’Inter nell’immediato o tra 3-5 anni, cercando di capire nel dettaglio i pro e i contro legati a questa possibile grossa operazione.

I migliori legali sono a lavoro per Oaktree e anche Suning osserva interessato perché ci sarebbe una clausola pro Suning di cui si parla, ma si tratta di indiscrezioni mai confermate al momento. Adesso c’è grande attesa per capire come andranno le cose.

Ci sarebbero degli accordi tra le parti, dove si dice che Zhang si era cautelato con una clausola in base a cui, in caso di cessione entro i 18 mesi dal passaggio di proprietà, andrebbe comunque a Suning una percentuale ricavata tra il prezzo di vendita e il valore del club stabilito tramite perizia.