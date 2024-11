Allarme Theo: il problema è più serio del previsto, la rivelazione

C’è un problema che riguarda Theo Hernandez, calciatore del Milan assente per infortunio in Italia-Francia.

Ha giocato Digne, sostituto di lusso che ha ben figurato al suo posto, con l’ex Roma che è sceso in campo a San Siro proprio a causa dell’infortunio di Theo Hernandez, che ha mandato e non poco in apprensione il Milan.

Perché al rientro dalla sosta e proprio nello stesso stadio, precisamente nella giornata di sabato, si sfideranno Milan-Juventus. E se da una parte si registra l’assenza sia di Bremer che di Cabal, entrambi out a causa dell’infortunio al crociato, sono tutte da valutare le condizioni di Theo Hernandez con un allarme lanciato dal proprio allenatore, nel post-partita della sfida di ieri a Milano.

Infortunio Theo Hernandez: il problema preoccupa il Milan

Milan in apprensione in merito all’infortunio di Theo Hernandez, esterno francese che ha già saltato la sfida contro l’Italia a San Siro e che rischia di essere fuori dai giochi anche per Milan-Juventus.

A parlarne è il suo allenatore perché Didier Deschamps, alla fine di Italia-Francia, ha svelato quello che è il vero problema del francese, che è rimasto in ritiro con la Nazionale, ma senza giocare. Già a Milano, dopo questa sosta, rientrerà a Casa Milan dove sarà sottoposto ad esami strumentali per conoscere la vera entità del suo infortunio.

Ma il problema, legato alle condizioni di Theo Hernandez, va oltre il semplice infortunio. Secondo Deschamps, in questo momento, non è per nulla al 100%, il francese. La condizione sull’infortunio non è l’unico problema per Theo Hernandez.

Problema per Theo Hernandez: l’annuncio dell’allenatore

Il suo allenatore, Didier Deschamps, ha dichiarato che Theo Hernandez ha un problema che va oltre il semplice infortunio. Non è al 100% e lo dichiara così: “Succede in un momento della carriera che, per un giocatore, arrivino momenti così. La verità è che Theo Hernandez non è al 100% della sua condizione. Conosciamo tutti le sue qualità, è un grande giocatore, ma non è ai suoi livelli adesso. Ci parlo tanto con lui. Ha un problema, secondo me è stanchezza sia fisica che psicologica”.

Come sta Theo Hernandez? I potenziali tempi di recupero

In ogni caso, qualora dovessero confermarsi le cose in merito all’infortunio di Theo Hernandez, potrebbe scivolare in panchina e far spazio a Terracciano, nella sfida contro la Juventus. Difficilmente, di fronte ad un problema, Paulo Fonseca chiederà a Theo di stringere i denti, proprio per evitare potenziali ricadute.