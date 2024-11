Ansia Milan, infortunio al ginocchio con la Nazionale

Terribile notizia per il Milan, i suoi tifosi e anche per il Fantacalcio se consideriamo che il calciatore si è infortunato al ginocchio in Nazionale e rischia un lungo stop.

In questo momento c’è grande tensione in casa Milan per una situazione non facile da un punto di vista di classifica dove non sorride affatto a Fonseca quella che è la questione punti fatti in campionato. Inoltre, dopo diversi casi già gestiti come Leao e Theo Hernandez, poi squalifica e infortuni ora arriva un’altra notizia di un ko per un giocatore molto importante.

Milan, infortunio in Nazionale: ore di grande ansia

Bisognerà capire nelle prossime ore quelle che possono essere le conseguenze dopo il brutto infortunio del calciatore del Milan, perché adesso c’è il serio rischio che si possano complicare le cose in vista anche delle prossime gare ufficiali.

Una vera tegola quella che è arrivata in queste ore e che riguarda l’infortunio di Theo Hernandez con il Milan in ansia che aspetta di sapere novità sul verdetto. Un primo indizio è arrivato quando il terzino mancino non si è allenato con il resto dei compagni della Francia in vista della prossima partita di Nations League contro l’Italia dove ci si gioca il primo posto del girone.

Arriva ora la confera, Theo Hernandez si è infortunato al ginocchio e ha subito una forte contusione che gli ha impedito di poter continuare ad allenarsi in queste ore per il dolore che ha al ginocchio. Al momento però le condizioni del giocatore non sembrano preoccupare più di tanto lo staff medico.

Quasi sicuramente non sarà rischiato da Deschamps per Italia-Francia e così da poter riposare poi per la prossima partita del Milan contro la Juventus molto importante per Theo Hernandez e il club rossonero.