Juventus, mistero Nico Gonzalez sull’infortunio: nuovi tempi di recupero

Nico Gonzalez è out per infortunio da molto tempo e ora per l’argentino il calvario sembra più grave del previsto: le notizie non sono positive.

L’attaccante argentino è arrivato a Torino per specifica richiesta di Thiago Motta che aveva in mente per lui un ruolo da protagonista assoluto nell’attacco bianconero. Poi insieme a lui è arrivato anche Francisco Conceiçao e le scelte offensive sono diventate complicatissime. Nonostante l’abbondanza, però, Thiago Motta ha sempre avuto molta fiducia nell’ex Fiorentina che poi si è fermato per infortunio e ora sta diventando un problema molto serio.

L’infortunio di Nico Gonzalez rischia di mettere a rischio gli schemi mentali di Motta e della Juventus: la situazione è tutt’altro che stabile e serena.

Juventus, l’infortunio di Nico Gonzalez è un dilemma

Le prime uscite di Nico Gonzalez con la Juve erano state tutte positive e stava iniziando a prendersi l’amore di tutto il popolo bianconero, ma poi un infortunio lo ha costretto ai box e ora è sparito completamente dai radar.

Le condizioni di Nico Gonzalez spaventano la Juventus. Thiago Motta attende il suo rientro per mettere in atto il progetto che aveva in mente ma intanto sta diventando una situazione sempre più complessa.

Secondo le ultime notizie, l’infortunio di Nico Gonzalez sta diventando un grosso problema per la Juventus: non si vede la luce alla fine del tunnel.

Condizioni Nico Gonzalez: out da un mese e mezzo

Le condizioni di Nico Gonzalez sono da monitorare costantemente in casa Juventus. L’attaccante argentino è fuori da circa un mese e mezzo e questa situazione inizia a preoccupare pesantemente la Juve e Thiago Motta che avevano previsto scenari completamente diversi.

Nico Gonzalez è fermo da 45 giorni e tutte le volte in cui prova a forzare un po’, sente dolore e si ferma ancora. La diagnosi dopo l’infortunio di Lipsia era leggera: si trattava di una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra che sarebbe dovuta guarire in due settimane.

Il “calvario” di Nico Gonzalez però continua e ora si sono allungati di parecchio i tempi di recupero. Anche in questa sosta per le nazionali ha lavorato a parte alla Continassa e non si è unito al gruppo.

Quando torna Nico Gonzalez

Quando torna Nico Gonzalez? Non è dato saperlo. Sta lavorando con i medici per capire quando poter tornare ad allenarsi in gruppo e da quel momento – considerando tutto il tempo trascorso ai box – serviranno 10 giorni almeno per tornare in forma al massimo.

La sua storia clinica non aiuta in questo marasma: lo scorso anno saltò 10 partite con la Fiorentina e ora è già a quota 9 partite saltate in questa stagione con la maglia della Juve. Nico è molto fragile e ora la Juve sta cercando soluzioni.