Juventus, un altro infortunio dopo Cabal: la situazione è seria

Si allunga la lista degli indisponibili per la Juventus. C’è un nuovo aggiornmento riguardo l’infortunio dell’attaccante: ecco tutti i dettagli.

Si complicano i piani di Thiago Motta, in piena emergenza in difesa dopo lo stop di Juan Cabal. Il difensore, infatti, si è fatto male durante l’allenamento con la sua Nazionale ed ha già terminato la sua stagione visto che è stato accertato la rottura del legamento.

Le brutte notizie, però, non finiscono qui. Ecco nuovi dettagli riguardo l’infortunio di un altro giocatore della Juventus che rischia di saltare la prossima sfida contro il Milan.

Ancora problemi per la Juventus che è alle prese con la lunga lista di giocatori infortunati.

Una situazione estrema per Thiago Motta che deve fare i conti con questa nuova assenza che rischia di compromettere il cammino della Juve in campionato e Champions League.

Fino a dicembre, infatti, sarà un vero e proprio tour de force, in attesa dell’apertura del calciomercato di gennaio che di sicuro dovrà regalare qualche rinforzo alla squadra di Motta. Giuntoli è già a lavoro, ed ha individuato i primi acquisti da fare per il mercato invernale.

Intanto, il tecnico italo brasiliano deve sopperire allo stop di un altro calciatore che non è al meglio della condizione.

Chi si è fatto male nella Juventus?

E’ il portale calciomercato.com a fare il punto della situazione riguardo l’infortunio dell’attaccante della Juventus, che aveva già saltato la convocazione con la sua Nazionale.

C’è preoccupazione riguardo i tempi di recupero del ragazzo, che è assente già da un bel po’ di tempo.

L’ex Fiorentina, infatti, si è fermato contro il Lipsia e ad oggi non ci sono certezze riguardo le tempistiche sul rientro in campo di Nico Gonzalez, che anche ieri non si è allenato con la squadra

Assenza, quella dell’argentino, che pesa sulle scelte dell’allenatore, che fino a questo momento non ha potuto fare affidamento sul calciatore che ha totalizzato appena 307 minuti, per un totale di 6 partite disputate.

Infortunio Nico Gonzalez Juventus: quando torna l’attaccante?

Il calciatore aveva riportato una lesione del retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero si sono allungati di 6 settimane e ieri, nel giorno dell’allenamento dopo i tre giorni liberi, Nico Gonzalez ha continuato a svolgere un lavoro differenziato.

Non ci sono buone notizie, dunque, riguardo le condizioni fisiche di Nico Gonzalez anche se dalla Continassa fanno sapere che lunedì sarà la giornata decisiva. Lo staff, infatti, spera in una pronta guarigione del calciatore che vuole essere convocato per la sfida di campionato contro il Milan.