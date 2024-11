Infortunio prima di Italia-Francia: svelate le condizioni

Svelate le reali condizioni dopo l’infortunio prima di Italia-Francia, per il calciatore che doveva essere tra i protagonisti a San Siro.

Sembrava dover scendere lui in campo, prima della scelta di cambiare la formazione all’ultimo in Italia-Francia, col club in questione in attesa di notizie proprio in merito alle condizioni del calciatore, assente, per la sfida a San Siro.

Sono diverse le situazioni che si sono dovute monitorare e, oltre a quelle del milanista Theo Hernandez, che ha saltato l’ultimo allenamento di rifinitura con la selezione francese, c’è un altro giocatore che a circa un’ora dal match, ha dato forfait a causa di un problema che, spera il suo club, verrà smaltito in breve tempo.

Infortunio prima di Italia-Francia: assente all’ultimo

Assente all’ultimo a causa di un problema legato alla sua condizione fisica. Non ce l’ha fatta a scendere in campo, costringendo il suo allenatore a cambiare le scelte di formazione.

Era già stato deciso, Luciano Spalletti avrebbe voluto impiegarlo, ma alla fine ha dovuto dare forfait a causa di un virus che lo ha colpito.

Si tratta del capitano e portiere titolare della Nazionale, Gigio Donnarumma, che non ha potuto giocare titolare. È scivolato in panchina con Guglielmo Vicario titolare, al suo posto. Il portiere del Tottenham è stato preferito a quello del Napoli, Alex Meret, che si conferma dunque come terzo portiere nelle gerarchie di Luciano Spalletti.

Escluso poco prima di Italia-Francia: il motivo e le condizioni

Chiaramente sta bene, ma l’infortunio non gli ha permesso di tornare tra i pali di San Siro. Sperava di giocare e non sentire i fischi che, di solito, lo hanno bersagliato nei match giocati a San Siro, non solo da avversario con i guantoni del Paris Saint-Germain quando è tornato a sfidare il Milan con il club parigino in Champions League, ma pure con la Nazionale. Gianluigi Donnarumma ha saltato Italia-Francia a causa di un virus influenzale e il PSG spera che possa smaltirlo nel breve periodo, così da averlo al 100% quando rientrerà in Francia.

Chi è il capitano? Fascia “prestata” dopo il problema di Italia-Francia

Prestata al vice-capitano, la fascia al braccio che non indossa Gigio Donnarumma, visto il problema prima di Italia-Francia. Non è sul braccio di Giovanni Di Lorenzo, bensì sul braccio di Nicolò Barella che finisce la fascia di capitano. Il motivo è riconducibile alle presenze, considerando che Barella è il più “presente” con la Nazionale, proprio dopo Gigio Donnarumma, tra gli undici titolari in mezzo al campo di Italia-Francia.