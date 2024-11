Infortunio in Nazionale: un’altra assenza per Verona-Inter

Ancora problemi per la prossima sfida di campionato Verona-Inter. Un altro protagonista atteso della partita salterà la sfida a causa di un infortunio subito in Nazionale.

Un’altra brutta notizia per l’allenatore che deve fare i conti con questa ssenza in vista del ritorno in campo, previsto per il prossimo weekend. Dal ritiro della Nazionale non arrivano buone notizie con il calciatore che ha subito questo infortunio nel corso della partita di Nations League.

Dopo l’infortunio con la Turchia di Hakan Calhanoglu ,un altro calciatore è a rischio per la partita di Serie A Hellas Verona-Inter.

Infortunio in Nazionale per il giocatore che adesso dovrà essere valutato attentamente dallo staff medico che dovrà dare il responso ufficiale riguardo lo stato di salute del calciatore che, ad oggi, è in dubbio per la sfida in programma sabato 23 alle ore 15 allo stadio Bentegodi.

Ci sono sensazioni negative riguardo il recupero del centrocampista che si aggiunge alla lista dei giocatori infortunati per Verona-Inter. Un elenco che, quasi sicuramente, comprenderà anche Hakan Calhanoglu che si è fatto male contro il Galles.

Infortunio con la Nazionale, un altro giocatorew salta Verona-Inter

La sosta per le Nazionali non porta bene alle squadre di Serie A. Dopo Dia con la Lazio, che ha contratto la malaria, e Calhanoglu con l’Inter, adesso un altro calciatore è uscito acciaccato dalla sfida di Nations League.

Situazione seria per l’allenatore che deve fare i conti con un’altra assenza per la gara di campionato Hellas Verona-Inter. Inzaghi, che probabilmente dovrà fare a meno del centrocampista turco, non sarà l’unico a fare a meno di un titolare.

Anche il tecnico del Verona Paolo Zanetti sarà costretto a rinunciare al centrocampista Duda, che ha riportato un infortunio nel corso della partita della Slovacchia contro la Svezia.

Verona: infortunio per Duda con la Slovacchia

Cosa si è fatto Duda?

Il centrocampista ha rimediato un infortunio muscolare ad inizio del secondo tempo. Un problema serio con il giocatore che è stato costretto ad uscire.

Le sensazioni non sono per nulla positive visto che il centrocampista è apparso assai dolorante e durante il cambio aveva un visto piuttosto preoccupato.

Adesso non resta che attendere il responso dei medici che dovranno svolgere tutti gli esami del caso che chiariranno meglio le condizioni fisiche di Duda che è in dubbio per la sfida di Serie A Verona-Inter.