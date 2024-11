Infortunio in Nazionale: l’Inter trema, svelate le sue condizioni

Arrivano pessime notizie per quanto riguarda le condizioni fisiche del giocatore, che ha subito un infortunio nel corso della partita di Nations League con la sua Nazionale.

Sono ore di attesa, in casa Inter, dopo la notizia dell’infortunio di un big che è uscito a causa di un problema fisico.

L’annuncio è stato dato direttamente dal commissario tecnico e dallo stesso giocatore che, al termine della sfida, è intervenuto ai microfoni dei media locali per fare il punto della situazione su questo infortunio.

Ancora una volta la sosta delle Nazionali mette nei guai una squadra di Serie A.

Questa volta tocca all’Inter fare i conti con l’infortunio del big, che dovrà essere valutato nelle prossime ore.

Inter: infortunio in Nazionale, c’è l’annuncio del calciatore

Una situazione estrema che rischia di mettere a rischio la presenza del calciatore in vista del ritorno in campionato, con l’Inter che sarà di scena sul campo dell’Hellas Verona sabato 23 novembre alle ore 15.

Inzaghi è col fiato sospeso, attende novità dallo staff medico che è in contatto con i colleghi della Nazionale che dovranno aggiornare riguardo la risonanza che il calciatore dovrà fare nelle prossime ore.

Dalla Turchia non arrivano buone notizie con l’infortunio di Hakan Calhanoglu, che è stato costretto ad uscire nel corso della partita contro il Galles.

Ecco le parole del calciatore che nel post partita ha fatto il punto riguardo le sue condizioni.

“Ho sentito dolore nella stessa zona in cui mi sono fatto male 2 settimane fa. Domani dovrò fare degli accertamenti ed una risonanza che chiarirà meglio tutto. Ho sentito pizzicare e sono uscito per non correre ulteriori rischi”.

Il centrocampista, nel mese di ottobre durante la sfida contro la Roma, ha rimediato un infortunio che l’ha costretto a saltare le partite contro Young Boys, Juventus ed Empoli. Le cause sono da ricondurre ad un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Adesso si attendono novità riguardo questo nuovo infortunio subito con la Nazionale turca.

Turchia: come sta Calhanoglu, le parole di Montella

Al termine del match contro il Galles, terminato 0-0, il ct della Turchia Montella non ha chiarito sulle condizioni fisiche di Calhanoglu.

“Gli infortuni sono normali con il calcio moderno. Non bisogna trovare scuse, adesso pensiamo alle prossime sfide con i giocatori che avremo a disposizione. Calhanoglu? E’ difficile togliere Hakan dal campo perché è determinante. Però c’è stato questo infortunio ed è per questo che sono stato costretto a sostituirlo”.

Si attende, adesso, il responso degli esami che chiariranno meglio l’etità dell’infortunio. Il centrocampista, quasi sicuramente, tornerà in Italia per essere curato dallo staff medico dell’Inter.