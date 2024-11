Calciomercato Inter, colpo da 35 milioni dall’Atalanta

Il calciomercato dell’Inter è già molto attivo con Marotta e Ausilio che si sono messi alla ricerca dei colpi perfetti per il futuro.

I nerazzurri sono in una fase delicatissima del progetto iniziato qualche anno fa con Simone Inzaghi e intendono continuare sulla scia positiva che hanno costruito nel corso del tempo. L’obiettivo è quello di continuare a crescere, vincere e tenere i conti in ordine. Quindi bisognerà acquistare calciatori dal futuro assicurato che possono anche portare delle plusvalenze e permettere alla società di essere in saldo positivo.

L’ultima idea per il mercato dell’Inter arriva dall’Atalanta: Marotta è già al lavoro per cercare soluzioni giuste per arrivare a un potenziale accordo.

Calciomercato Inter, colpo a sorpresa dall’Atalanta

L’Inter sta studiando già per il futuro e i possibili colpi da mettere a segno alla fine della stagione per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ci sono molti tasselli da andare a coprire e per questo motivo le mosse dovranno essere molteplici ma non bisognerà perdere troppo tempo per evitare inutili aste che potrebbero portare a perdere un certo tipo di calciatori.

Ovviamente lo status dei calciatori che segue l’Inter è di primissimo livello e le segnalazioni per migliorare la rosa attuale arrivano da ogni parte d’Europa e del mondo, Serie A compresa.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha scelto il calciatore dell’Atalanta: contatti già in corso con la Dea.

Inter, affare in difesa: piace Hien dell’Atalanta

L’Inter ha bisogno di un nuovo difensore centrale per iniziare a costruire il futuro. Le situazioni di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sono da monitorare perché al termine della stagione dovrebbero essere i calciatori sacrificati per iniziare un nuovo ciclo.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’Inter ha messo nel mirino Isak Hien per la prossima stagione. Il centrale svedese sta dimostrando di essere all’altezza di grandissimi palcoscenici e l’Inter ha deciso di inziare a muovere passi concreti per provare ad acquistarlo.

L’Atalanta non intende lasciar partire il calciatore ma la dirigenza orobica è abituata a questi continui cambiamenti che potrebbero essere importanti per le finanze societarie.

Hien-Inter: l’Atalanta vuole 35 milioni

L’Atalanta ha già fatto il prezzo di Hien: servono 35 milioni per la sua cessione. Tanti soldi anche per una società come l’Inter che nell’ultimo mercato ne ha investiti circa 20 per completare la rosa e che non ha disponibilità economiche chissà quanto elevate e dovrà lavorare prima sulle cessioni per riuscire a migliorare la rosa.

Hien all’Inter sarebbe un colpo eccezionale per la difesa di Simone Inzaghi perché avrebbe a disposizione un centrale di valore incredibile, capace di grandissime cose nell’ultimo anno.