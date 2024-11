Calciomercato Inter: scelto il prossimo acquisto, è un attaccante

Quale sarà il prossimo colpo dell’Inter? L’identikit porta all’attaccante, che può andare a completare il nutrito reparto offensivo dei nerazzurri.

A fare il punto della situazione su questa vicenda è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che ha messo in luce alcuni problemi dell’attacco dell’Inter.

Infatti, l’inserimento in squadra di Taremi non ha dato i frutti sperati. Così come le difficoltà di Correa e Arnautovic, che sono considerati ormai ai margini del progetto nerazzurro.

Ecco perché, a gennaio, sarà fatto un altro tentativo per prendere un giocatore che possa alternarsi ai due titolari inamovibili, Lautaro e Thuram.

C’è una differenza sostanziale rispetto alla passata stagione. I numeri dicono che la coppia Thuram-Lautaro, in questa prima parte di campionato, è partita con il freno a mano tirato.

Infatti, entrambi, lo scorso anno, in questo periodo, avevano totalizzato 19 reti, di cui 14 solo del Toro. Quest’anno, invece, all’appello mancano 5 reti: siamo a 8 gol di Thuram e 6 di Lautaro.

L’argentino ha perso smalto e non è al massimo della condizione. Non c’è proprio paragone rispetto all’anno scorso ma questo può essere anche fisiologico. Il problema, però, è che dietro a Thuram e Lautaro non c’è nessuno con Taremi che è ancora fermo a zero reti in Serie A.

Inter: c’è un problema con gli attaccanti?

La società credeva che con Taremi si sarebbero risolti i problemi relativi alla risera di Lautaro e Thuram. I fatti, invece, non stanno dando ragione all’attaccante iraniano che in Serie A è in netta difficoltà.

L’avvio di stagione dell’ex Porto è stato deludente. Ancora peggio hanno fatto Aranutovic e Correa, che restano ai margini del progetto nerazzurro. Ecco perchè la società sta valutando l’innesto di un altro acquisto nella zona offensiva.

C’è bisogno di qualcuno che possa sostituire al meglio Lautaro e Thuram, che non possono giocarle tutte da qui a fine stagione.

Nel mirino dell’Inter c’è sempre Bonny del Parma, che può essere il profilo giusto per completare il reparto d’attacco.

Colpo a gennaio in attacco: l’Inter prende Bonny?

L’attaccante francese è uno di quelli seguiti dalla dirigenza dell’Inter. Si tratta di un profilo giovane, in linea con le direttive di Oaktree. E’ un calciatore moderno che ha già impressionato in questa prima parte di Serie A.

Ha una valutazione elevata ma con l’inserimento di qualche contropartita, il Parma può pensare di cedere all’Inter Bonny, che piace in Serie A anche al Napoli di Conte e non solo. Anticipare la concorrenza per evitare conflitti, è questo l’obiettivo di Marotta che a gennaio può chiudere questo colpo anche per consentire ad Inzaghi di avere una scelta in più in avanti.