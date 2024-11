Addio Manchester: Antony in Serie A, la decisione dell’agente

Antony in Serie A? Si alimentano le voci relative al possibile addio del calciatore dal Manchester United. Ecco la decisione degli agenti.

Antony ha raccolto, fino a questo momento, solo 5 presenze stagionali ed appena un gol con il Manchester United. Numeri deludenti e al di sotto delle aspettative anche da parte del giocatore, che è ritenuto cedibile da parte dei Red Devils.

La speranza del calciatore è che con l’arrivo di Amorim in panchina le cose possano cambiare e magari avere più chance ma la sensazione è che il club abbia deciso di venderlo nel corso della prossima sessione di mercato.

Una vera e propria occasione per le big di Serie A che hanno la possibilità di portare in Italia l’ex Ajax.

Le vie del mercato sono infinite. Ecco perché si è tornato a parlare con insistenza del futuro di Antony che resta uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano.

Acquistato nel 2022 dal Manchester United per 95 milioni, il classe 2000 ha visto calare il suo valore. A conferma di ciò il rendimento di questo inizio di stagione che ha definitivamente chiarito le intenzioni dei Red Devils, che sono pronti a liberarsi del giocatore.

Addio Manchester United: la decisione di Antony

La Juventus è una delle società che ha inserito il profilo del calciatore nella propria lista della spesa. Giuntoli è pronto a fare un tentativo per prendere il calciatore, che in Serie A potrebbe tornare protagonista come all’Ajax.

Da chiarire, però, la volontà del brasiliano che ha grandi ambizioni per il futuro.

Il giocatore, infatti, attende la svolta con Amorim che potrebbe decidere di ripescarlo per inserirlo in pianta stabile in Prima Squadra. Ecco la scelta finale anche da parte degli agenti che hanno già chiarito le proprie intenzioni in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio 2025.

Antony alla Juventus? La decisione dell’agente

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, citando fonti di CDN, fa sapere che l’agente di Antony ha chiuso le porte all’eventuale addio dal Manchester United del suo assistito.

Ad oggi, dunque, non c’è alcuna possibilità di vedere alla Juventus Antony, che fino a qualche tempo è stato accostato con insistenza ai bianconeri.