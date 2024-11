Lazio, colpo da 30 milioni: è la soluzione dopo la malaria di Dia

La situazione sulla malaria di Boulaye Dia si fa complessa, da capire per bene cosa sta succedendo in Senegal, per l’attaccante della Lazio.

Il calciatore avrebbe infatti contratto la malattia e, tra le colonne di uno dei principali quotidiani italiani si fa il punto della situazione che riguarda proprio il centravanti della Lazio. In coppia con Castellanos sta brillando alla Lazio, ma dopo l’ultima convocazione con la Nazionale è praticamente bloccato in Senegal per quanto è accaduto, del virus contratto che adesso sta mandando in apprensione la società biancoceleste.

Stessa Lazio che dovrà trovare una soluzione immediata, portando a Baroni il grande colpo, qualora le cose dovessero mettersi male, per l’eventuale lungo stop forzato e che potrebbe “debilitare” il calciatore, che non tornerebbe più come prima. È infatti questo, ciò che preoccupa la Lazio, chiamata ad intervenire eventualmente sul mercato.

Cos’è la malaria e come sta Dia? I tempi di recupero sono lunghi

Bisogna andare con ordine. In alcuni pazienti, la malaria, è un virus che può essere debellato quanto prima, con miglioramenti già registrati nel giro di 24-48 ore. Secondo le ultime notizie legate proprio al ritorno di Dia in campo e su quand’è che potrebbe rivedersi con la Lazio, i tempi di recupero rischiano in ogni caso di essere lunghi.

Perché, per uno sportivo come lo è Dia, che gioca ad altissimi livelli, stare fermo e con questo tipo di virus da debellare, rischia di vederlo fuori per più di un mese. E se il calciatore rientrerà solo nel 2025, a gennaio, toccherà capire cosa fare.

Adesso la Lazio potrebbe cogliere quella che è un’occasione di mercato che si presenta, dando così tutto il modo a gennaio di rientrare serenamente, tenendo comunque alto il livello in casa biancoceleste. E Claudio Lotito, che già ci stava pensando nel corso di questa estate, potrebbe mettere le mani su un gioiello del calcio francese.

Calciomercato Lazio: il colpo per risolvere la questione Dia

La Lazio potrebbe piazzare il colpo per risolvere la questione Dia. Sulla situazione che riguarda il calciatore senegalese, ne hanno parlato da Il Corriere dello Sport, col rientro che viene definito incerto. E allora, stando alle ultime di calciomercato, occhio a quello che è il possibile colpo con affare alla Lazio, nelle intenzioni del ds Fabiani e di Claudio Lotito, pronto ad accontentare Marco Baroni. Il colpo potrebbe arrivare dal Lione, nel nome di Rayan Cherki.

Assalto Lazio: 30 milioni per il grande sostituto di Dia

Boulaye Dia tornerebbe a fare il vice-Castellanos quando tornerà a disposizione, con un trequartista di enorme livello, che cerca la Lazio. Stessa società biancoceleste che potrebbe adesso piombare su uno dei calciatori che ha seguito in passato e che per 30 milioni – o con lo sconto -, potrebbe finire in Serie A. Il calciatore in questione è Rayan Cherki, fuoriclasse del Lione che il club dell’OL è costretto pure a vendere, quanto prima, per la complessa situazione che vive lo storico club francese, praticamente già retrocesso in Ligue 2 per i fatti finanziari della società.