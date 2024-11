Infortunio e tegola, svelate le condizioni nella sosta: salterà Milan-Juve

È il terrore per ogni squadra, in Serie A e non solo, quella che è la sosta per le Nazionali. Dopo Cabal, un altro assente per Milan-Juventus.

Questa volta però le Nazionali c’entrano ben poco e la notizia arriva in ogni caso in questo periodo di sosta per le stesse, con una delle due squadre costretta a perdere quello che è un altro assente in Milan-Juventus.

Si presenta non una situazione di emergenza, ma comunque una tegola vera e propria, non avendo soluzioni vere come alternative, ora che è stato confermato quanto succederà nel prossimo week-end quando, in occasione di Milan-Juve, non saranno gli unici assenti i lungodegenti Bremer e Cabal.

Infortunio e assenza in Milan-Juve: la notizia nella sosta

Milan-Juventus non vedrà in campo uno degli acquisti più importanti dell’ultima sessione di mercato. Fino ad ora più bassi che alti, considerando l’importante apporto che non è riuscito a dare al suo club, per quanto si racconta tra le colonne di uno dei principali quotidiani italiani, che svela l’assenza dal prossimo match, delicatissimo, in Serie A.

Perché nel prossimo week-end, per mettersi in corsa sulla lotta Scudetto, si sfidano Milan-Juventus, match che non vedrà diversi calciatori, out per infortunio, e che vedono una nuova conferma legata ad un’assenza.

Oltre a Bremer e Cabal, viene confermata la difficile presenza, salvo clamorosi colpi di scena, di un calciatore della Juventus. Anche contro il Milan, infatti, non si vedrebbe Nico Gonzalez nella lista dei convocati, out sempre per il suo infortunio.

Le condizioni del calciatore: assente anche per Milan-Juve

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Nico Gonzalez salterebbe ancora una partita. L’ex viola non è in condizione e difficilmente riuscirà a ritagliarsi un posto, tra sette giorni, tra i convocati di Thiago Motta per la sfida a San Siro che può lanciare la Juve verso la grande corsa al titolo. E considerando già le difficoltà negli altri reparti di campo, così come le qualità del Milan che vorranno venir fuori dopo il pareggio contro il Cagliari dell’ultima in campionato, non sarà affatto una passeggiata a San Siro.

Assenza anche in Milan-Juve: quando torna l’esterno

Secondo i possibili tempi di recupero che riguardano Nico Gonzalez, il calciatore della Juve ed ex Fiorentina, potrebbe tornare solo tra due settimane. Spera, Thiago Motta, di poterlo recuperare subito dopo la sfida contro il Milan. Non per metterlo titolare, quantomeno per poterlo convocare nella sfida di Champions League che i bianconeri dovranno sostenere contro l’Aston Villa, nel match valido per la quinta giornata di Champions League.