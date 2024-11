Juve, tre colpi a gennaio grazie al grosso sacrificio: sarà ceduto

Si è aperta una voragine in quella che è diventata un’emergenza vera e propria in casa Juventus.

Emergenza che porta al calciomercato per la voragine interna legata alla rottura del crociato non solo di Bremer, ma anche di Cabal, che obbliga Cristiano Giuntoli agli straordinari.

Negli uffici della Continassa, ma portandosi poi anche i faldoni del lavoro a casa, perché la situazione alla Juventus è una bella gatta da pelare per quanto riguarda ciò che va fatto nell’immediato, senza poter più aspettare gennaio. Cristiano Giuntoli è obbligato a intervenire e potrebbe doverlo fare sacrificando uno dei principali elementi della rosa. Con la sua cessione, si potrebbe muovere qualcosa, attraverso appunto quella che è la monetizzazione che permette al club poi, di riflesso, di investire.

Calciomercato Juventus: sacrificio a sorpresa per gennaio

Valuta le occasioni di calciomercato e valuta i prestiti, con opzioni poi per il riscatto che a bilancio si inseriranno nella prossima stagione. Valuta tutto, a 360 gradi, Cristiano Giuntoli. La valutazione che ne fa per la Juventus riguarda infatti anche la cessione a sorpresa di uno degli elementi principali della rosa a disposizione di Thiago Motta.

Uno di quei calciatori che aveva ben impressionato sotto gestione Thiago Motta e come già fatto nel passato più recente con i suoi “colleghi”, quando sono stati ceduti aprendo una rivoluzione totale in bianconero, a dire addio alla Juventus.

Cristiano Giuntoli sta valutando il sacrificio a sorpresa di Samuel Mbangula. Lo farà aggiungendosi così alla lista dei calciatori della Juve Next Gen che hanno salutato anzitempo la Juventus, cercando la loro fortuna altrove. Dopo Iling Junior, Soulè e tanti altri calciatori della Next Gen, anche Samuel Mbangula rischia di dire addio alla Juve.

Le cifre del sacrificio della Juventus: succederà a gennaio

Succederà a gennaio e sarà, purtroppo per lui e la Juve, una scelta obbligata. Lo riportano da Tuttosport, per quanto riguarda la cessione a gennaio di Samuel Mbangula. La Juve, sperando di poter monetizzare con qualcosa di più di 10-15 milioni di euro – andrà via per quelle cifre -, andrà a cederlo per poi ripartire sul mercato. Un calciomercato fatto di prestiti e di occasioni. Su tutti, quella in difesa che potrebbe riportare Radu Dragusin in Serie A, di nuovo alla Juve, ma questa volta da titolare. E occhio, perché come alternativa – o magari doppio colpo – c’è anche Kiwior, ex Spezia.

Dragusin e non solo: tre colpi in programma per la Juventus

Oltre al nome di Radu Dragusin, il quotidiano piemontese fa anche il nome di Kiwior per la difesa dei bianconeri. Oltre al polacco, c’è la possibilità poi di andare verso il prestito di Joshua Zirkzee, calciatore che non ha trovato le sue fortune in Premier League, potendo quindi tornare ad essere allenato da Thiago Motta, in Serie A.