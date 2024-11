Flop a Roma, “colpa di Mourinho”: il soprannome ha rovinato tutto

La Roma vive un periodo tremendo che ora potrebbe risolvere Claudio Ranieri: intanto nascono polemiche con il passato relativo a Mourinho.

Dici Roma e intendi polemiche. Nelle ultime stagioni la squadra giallorossa è stata una polveriera totale, tra grandi emozioni e momenti di down totale che hanno portato alla vittoria della Conference League e poi alle sconfitte che ancora oggi hanno lasciato ferite aperte che difficilmente possono rimarginarsi così facilmente. L’addio di Mourinho ha lasciato scorie molto importanti e tanti calciatori non hanno mai digerito facilmente i suoi metodi di quando allenava i giallorossi e qualcuno ne ha fatto le spese con l’addio alla Roma.

Chi è stato un “flop” alla Roma ora dà anche le colpe a José Mourinho che non è stato capace di valorizzarne totalmente le qualità e ora è un rimpianto per la tifoseria.

Roma, Mourinho accusato dall’ex calciatore

Il ricordo di José Mourinho è indelebile nei tifosi della Roma. In tantissimi oggi rimpiangono il suo addio perché pensano che se fosse rimasto ad oggi la squadra non verserebbe in questa situazione imbarazzante, con tre allenatori in due mesi e due esoneri che hanno fatto discutere e creato polemiche su polemiche.

Mourinho ha certamente migliorato lo status della Roma, anche grazie alla vittoria della Conference League, ma ha lasciato anche tante macerie dalle quali, ora, è complicatissimo ricostruire.

C’è anche chi non è affatto dispiaciuto per essersi separato dallo Special One: l’ex calciatore della Roma ha lanciato pesanti accuse a Mourinho.

Bove contro Mourinho: il retroscena sul cognome

A Roma oggi si rimpiange l’addio di Mourinho ma anche quello di alcuni calciatori che sarebbero potuti diventare dei simboli per la squadra e per la tifoseria. Uno degli addii mai accettati dai tifosi della Roma è quello di Edoardo Bove che in estate ha accettato, a malincuore inizialmente, la Fiorentina e ha deciso di cambiare strada.

Con Mourinho ha mosso i primi passi importanti in giallorosso ma poi è stato relegato a riserva di lusso e con De Rossi il suo status è solo che peggiorato.

In un’intervista a Radio Deejay nel corso della quale si è soffermato su vari argomenti, tra cui il rapporto con Mourinho: “Nel calcio dei grandi alcuni allenatori ti richiedono qualcosa in più e le qualità vanno in soffitta“.

“Cane malato”, Bove contro Mourinho per il soprannome

Edoardo Bove non è stato mai felicissimo di aver dovuto lasciare la Roma e le colpe, evidentemente, sono anche di Mourinho che lo aveva lanciato tra i grandi ma poi ha anche frenato la sua fantasia e la sua immagine.

“Mourinho mi aveva soprannominato ‘cane malato’“, ha svelato Edoardo Bove nella sua intervista, “e questo suo modo di dire non mi ha aiutato, ma so che mi voleva bene“.