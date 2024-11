Addio Fenerbahce: Mourinho firma con i bianconeri

Arrivano importanti novità relative al futuro di José Mourinho, che si è già stancato del Fenerbahce. Ecco la prossima avventura dello Special One.

E’ giò ai titoli di coda l’esperienza al Fenerbahce di Mourinho.

Mourinho al Newcastle? Ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal The Guardian, Mourinho sarebbe in lizza per diventare il nuovo allenatore del Newcastle. Il club che ha alle spalle il fondo saudita, ha guadagnato terreno negli ultimi anni grazie anche a degli importanti investimenti fatti sul mercato. Su tutti, per esempio, l’ingaggio di Sandro Tonali dal Milan.

La prospettiva di prendere un allenatore di fama mondiale come Mourinho stuzzica la proprietà che potrebbe decidere di silurare l’attuale manager Howe, che non ha iniziato benissimo la stagione. Attualmente, infatti, i bianconeri occupano l’undicesimo posto in Premier League con 15 punti dopo 10 giornate.