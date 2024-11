Brahim Diaz pronto al ritorno in Serie A: la destinazione a gennaio

Risulta essere una “pazza idea”, ma percorribile, perché Brahim Diaz può concretamente tornare in Serie A e subito.

Qui in Italia dove il suo talento si espresso ai massimi livelli, non riuscendo adesso a trovare lo spazio che cerca. Tra i Galacticos ha dimostrato di poterci stare, ma Brahim Diaz ha voglia di giocarsi le sue chance ad alti livelli e da titolare, non in un ruolo da comprimario.

Perché, con Carlo Ancelotti ha trovato spazio, ma pare riuscire a giocare solo quando i grandi noti sono da sostituire. Questo ruolo da alternativa e alter-ego di Jude Bellingham non vuole più viverlo e, fanno sapere da uno dei principali quotidiani italiani, che il suo futuro potrebbe clamorosamente essere di nuovo in Italia. E non tra diverso tempo, bensì già a gennaio.

Calciomercato: Brahim Diaz può tornare in Serie A, colpo a sorpresa

Colpo a sorpresa per quanto riguarda il ritorno in Serie A di Brahim Diaz. È in Italia che il talento marocchino è riuscito a trovare la sua massima espressione di calcio quando il Milan, prima di vedere esplodere il suo talento, puntò su di lui. Qualità da numero 10 che un po’ manca al Milan stesso, considerando che con Rafa Leao vive alti e bassi il club rossonero.

Al Real Madrid è chiaro che, anche i migliori talenti, difficilmente riescono a trovare spazio. Con Bellingham e soci, per Brahim Diaz, le strade sembrano chiuse.

Lui però, con la voglia di andare verso grandi livelli e da titolare indiscusso, potrebbe tornare proprio lì dove c’è tradizione europea, così come al Real Madrid, considerando anche il suo passato già vissuto a Milano. Occhio infatti alla possibilità del ritorno di Brahim Diaz in Serie A, come annunciato in mattinata, dai media italiani.

Ritorno Brahim Diaz: la notizia a gennaio

La notizia riguarda il possibile trasferimento già a gennaio in Serie A. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan tornerebbe a pensare a Brahim Diaz, già in vista del calciomercato a gennaio. Con Ancelotti le strade sembrano chiuse, considerando che l’ex allenatore rossonero non gli concede spazio, con Bellingham e compagni che hanno più importanza del calciatore metà spagnolo e metà marocchino.

Occasione Brahim Diaz: il club ci pensa, i dettagli dell’operazione

Il Milan non ha esigenza di prendere Brahim Diaz, ma l’acquisto del calciatore ex rossonero, cambierebbe tutto in avanti. Perché Loftus-Cheek sulla trequarti sembra avere qualche problema con Fonseca e, qualora dovesse prendere Brahim Diaz, il Milan, si ritroverebbe uno degli attacchi più forti della Serie A. Pulisic ritornerebbe nel suo ruolo da esterno, andando a mettere Brahim Diaz alle spalle di Morata e con Leao sulla corsia mancina. Più che un’esigenza, infatti, è un’occasione. E col prestito, più opzione di riscatto, il Milan pensa seriamente a Brahim Diaz.