Lite con Fonseca e addio al Milan: Leao svela tutto

Le settimane di Rafael Leao sono state complicatissime nell’ultimo periodo e ora ha deciso di svelare tutto tra panchina, Fonseca e futuro.

Il fenomeno portoghese ha dimostrato di essere uno dei calciatori più forti della Serie A e di essere uno dei più incisivi, ma solo quando è al 100% e solo quando ha realmente voglia di essere se stesso. All’inizio di questa stagione Fonseca gli ha dato tutta la fiducia del mondo ma il 10 rossonero non ha risposto presente e il tecnico ha deciso di usare il pugno duro e di lasciarlo in panchina per diverse partite, per fargli assaggiare le difficoltà di confronto con chi non ha paura di osare.

Ora Leao è tornato a incidere, è tornato a fare Leao ed è di nuovo amato da tutti: ma il suo futuro può cambiare definitivamente a fine stagione?

Leao-Milan: tutta la verità sul futuro

Leao è tornato a fare il 10 del Milan. Le partite contro Real Madrid e Cagliari hanno dimostrato che può fare la differenza a livelli importantissimi e anche per tutte le big potrebbe essere un calciatore determinante in vista del futuro.

Ora l’età di Leao è matura tanto per arrivare a fare il salto di qualità definitivo, nella mente e in campo. Se al Milan o all’estero non è ancora dato saperlo e le ultime difficoltà hanno portato a un percorso possibilmente diverso.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Rafael Leao al Milan può cambiare a fine stagione: l’addio è un argomento di cui si parla ancora.

Futuro Leao: ha annunciato la sua volontà

Dove giocherà Leao nella prossima stagione? Ci sono tante voci e tantissime possibilità che si sono aperte nell’ultimo periodo dopo le complicanze che si sono verificate con Paulo Fonseca e il Milan.

In conferenza stampa dal Portogallo, Rafael Leao ha risposto anche a diverse domande sul suo momento al Milan: “Voglio fare grandi cose con il Milan“, ha detto Leao rispondendo anche a Costacurta direttamente, sottolineando che “non sono d’accordo quando dice che ci metto scarsa intensità, sto facendo grandi stagioni in rossonero“.

“Ho persone nel Milan e in Nazionale che mi aiutano a crescere“, ha concluso Leao parlando del suo futuro, ribadendo la forte volontà di restare al Milan ancora per molto tempo.

Parla Leao: ha svelato tutto sulla lite con Fonseca

Il rapporto tra Leao e Fonseca è stato difficilissimo in questo ultimo periodo. “Non ho nulla contro l’allenatore, è una questione risolta”, ha detto Leao in conferenza, ammettendo che “non mi piace stare in panchina ma sono decisioni che deve prendere l’allenatore“.

Leao resta al Milan: è questa la sua parola e la sua promessa ai tifosi rossoneri che ora aspettano ancora di vederlo al 100% per far sì che possa svoltare le partite e risolvere anche quelle più complicate.