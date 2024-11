Manchester: vogliono prenderlo dall’Inter, offerta pazza

Importanti novità di mercato relative al futuro del Manchester che ha messo nel mirino l’interista.

Momento difficile in quel di Manchester. Entrambi i club, infatti, sono in una situazione complicata della stagione. Il City, infatti, è reduce da una serie di sconfitte consecutive, che ha messo in discussione il lavoro di Guardiola.

Nei Red Devils, invece, c’è stato il cambio in panchina con l’esonero di Ten Hag e l’arrivo di Amorim che è pronto a portare delle novità all’interno della squadra.

Intanto, arrivano dei retroscena di mercato che riguardano anche l’Inter: ecco tutti i dettagli sull’offerta pazza proveniente da Manchester.

Ci sono degli aggiornamenti di mercato che riguardano il futuro dell’Inter: ecco le ultimissime sull’offerta proveniente da Manchester che ha messo in difficoltà anche la stessa società, che si è trovata spiazzata davanti a questo scenario.

Offerta da Manchester: Inter nei guai, ecco tutti i dettagli

Incredibile retroscena di mercato che ha spiazzato anche i tifosi.

Una notizia sorprendente che arriva durante la sosta per le Nazionali, che avrebbe potuto cambiare radicalmente il futuro dell’Inter che in questo momento è in piena lotta per il primo posto in classifica.

Non è la prima volta, infatti, che il Manchester United tenta di stravolgere gli scenari delle società. L’obiettivo dei Red Devils, infatti, prima di strappare Amorim allo Sporting, era quello di prendere dall’Inter Simone Inzaghi.

La dirigenza inglese ci ha provato concretamente a strappare all’Inter l’allenatore che ha reagito in questo modo davanti alla mega proposta proveniente dall’Inghilterra.

Manchester United: contatti con Inzaghi, la reazione del mister

E’ il Corriere dello Sport a rilanciare la notizia di mercato relativa all’interesse del Manchester United nei confronti di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha rifiutato l’offerta ed ha giurato amore eterno all’Inter.

Una dimostrazione d’affetto che è stata apprezzata anche in società visto che l’eventuale addio di Simone Inzaghi avrebbe creato non pochi problemi alla dirigenza nerazzurra.

Legato fortmente all’Inter, nella decisione di Inzaghi ha prevalso la volontà di portare avanti il progetto che vedrà la squadra protagonista in questa seconda parte di stagione soprattutto in Champions League e nel prossimo Mondiale per Club, che si svolgerà in estate.

Davanti a questa posizione, il Manchester non ha potuto far altro che accettare e di virare a quel punto su Amorim che è stato preso dallo Sporting per 10 milioni di euro, ovvero il prezzo della clausola.