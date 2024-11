Infortunio Scalvini, quando torna: scelta la data del rientro in campo

L’ultimo anno è stato difficilissimo per Giorgio Scalvini che si è infortunato pesantemente con la rottura del crociato e sta pian piano guarendo.

Il difensore dell’Atalanta è sicuramente uno dei più forti calciatori italiani in circolazione ma il suo infortunio ne ha rallentato pesantemente la crescita. Il problema al ginocchio è stato molto delicato e non gli ha permesso di partecipare all’Europeo della scorsa estate da protagonista, come era invece nelle sue aspettative e in quelle di Luciano Spalletti che ha dovuto fare a meno di lui. L’Atalanta aspetta il suo ritorno in campo per essere ancora più forte e solida in fase difensiva.

Il ritorno in campo di Giorgio Scalvini è un argomento di discussione in casa Atalanta che vuole continuare a coltivare il suo talento e non ha intenzione di perderlo in futuro.

Infortunio Scalvini, calvario quasi finito

L’infortunio di Scalvini è stato pesantissimo e ha portato l’Atalanta a dover ricorrere al mercato per sostituirlo ma il giovane difensore italiano tornerà titolare con Gasperini non appena sarà al 100% della condizione fisica.

Il nome di Giorgio Scalvini è sempre stato al centro di grandi situazioni molto positive. La sua crescita negli anni è stata costante e il suo apporto all’Atalanta è stato sempre migliore, tanto da essere considerato uno dei difensori italiani più forti di tutti e in Europa ha attirato l’interesse di grandi big.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Giorgio Scalvini sta cambiando proprio in queste ore e dopo l’infortunio è pronto a tornare in campo.

Scalvini torna in campo: i nuovi tempi di recupero

L’infortunio di Scalvini è ormai acqua passata. Il centrale classe 2003 sta lavorando da mesi per il recupero a pieno regime e l’Atalanta non ha mai voluto rischiare niente perché il rischio di una ricaduta pesante e molto seria è sempre alto in questi casi.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il recupero di Scalvini è ormai ultimato. Il difensore ha rispettato le scadenze per evitare rischi troppo alti: tre settimane fa è tornato a lavorare sul campo, 5 mesi e mezzo dopo il ko è pronto.

Oggi potrebbe essere testato nella partitella nell’allenamento congiunto con l’Under23. Prima che venga impiegato per spezzoni più consistenti. Il ritorno in campo a pieno regime avverrà pian piano ma ci sono grosse possibilità che entro la fine dell’anno tornerà in campo.

Scalvini torna anche sul mercato? Le ultime

Il ritorno in campo di Giorgio Scalvini coincide anche con il mercato. Lo scorso gennaio e nell’estate del 2023 è stato nel mirino di tante big, in particolare del Manchester City che avrebbe voluto acquistarlo a 50 milioni ma poi la Dea decise di dare il due di picche.

Ora l’Atalanta spera di recuperarlo al 100% e di poterlo utilizzare a pieno regime fino alla fine della stagione, e poi in estate valuterà delle offerte che potrebbero arrivare dai top club.