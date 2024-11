Infortunio Atalanta: che tegola, c’è lesione; tempi lunghi

Nel periodo di questa sosta per la Nazionale, arriva la brutta notizia per l’Atalanta. Ha saltato l’allenamento di oggi, c’è la lesione.

Sono diverse le situazioni da monitorare per l’Atalanta che, nell’ultimo match contro l’Udinese, ha perso addirittura tre calciatori per problemi fisici. Quelli che sembravano essere solo problemi di poco conto, alla fine, hanno visto evidenziata la lesione per uno dei fedelissimi di Gian Piero Gasperini, che starà fuori per un po’.

Si teme infatti che siano lunghi i tempi di recupero per il calciatore dell’Atalanta, con l’annuncio che è arrivato quest’oggi in merito all’assenza dall’allenamento, non essendo a disposizione di Gasperini a Zingonia.

Atalanta: infortunio e tegola, l’annuncio da Zingonia

Da Zingonia arriva l’annuncio in merito all’assenza dall’allenamento di uno dei titolarissimo dell’Atalanta, sul quale sarebbe spuntata fuori la lesione, dopo l’ultima partita giocata a Bergamo tra Atalanta-Udinese.

Al termine del primo tempo o comunque qualche minuto prima del duplice fischio del direttore di gara, il calciatore in questione si era accasciato a terra, non potendo poi continuare la sua partita e con l’Atalanta che ha sfruttato lo slot soltanto nel corso appunto dell’intervallo.

Si tratta di Davide Zappacosta, calciatore dell’Atalanta che si è lesionato, come svelato dall’esito degli esami strumentali e che vede la sua assenza a lungo termine. Non lunghissimi i tempi, sia chiaro, ma rischia di saltare campionato e Champions League, oltre al secondo tempo già saltato contro l’Udinese, nell’ultimo appuntamento a Bergamo.

Infortunio Atalanta: le condizioni del calciatore italiano

Secondo quanto si ricostruisce, per quanto riguarda Davide Zappacosta, l’infortunio lo vedrà fuori dai giochi per un po’ di tempo. Stando agli esami strumentali, sarebbe stata evidenziata la lesione di primo grado al soleo sinistro. Pertanto il calciatore, oltre alla situazione da monitorare di Djimsiti, dovrà stare fuori per un po’ di tempo. Alla ripresa dalla sosta, l’Atalanta, dovrà affrontare prima il campionato e poi la Champions League e dovrà farlo senza uno dei suoi principali titolari dell’undici di Gian Piero Gasperini.

Infortunio Atalanta: i tempi di recupero

Secondo i primi rumors, in merito ad infortuni di questo tipo e dalle condizioni di Zappacosta, l’infortunio lo terrà fuori dai giochi per almeno un mese. E dunque, lo stesso esterno dell’Atalanta, potrebbe vedersi soltanto poco prima della sosta di Natale. Adesso il campionato è fermo – per fortuna dell’Atalanta -, con la Dea che deve recuperare diversi calciatori. Alla ripresa del campionato, per l’Atalanta, ci saranno le sfide con Parma e Young Boys prima e poi con Roma e Milan. Gare che potrebbe saltare Davide Zappacosta che però vuole puntare quantomeno la Roma, per il rientro.