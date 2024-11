Un altro infortunio: scatta l’emergenza all’Atalanta, i tempi

Adesso il problema, in casa Atalanta, si fa serio. Perché c’è un altro infortunio, doppio, alla Dea.

Nel corso del primo tempo si era già visto il difensore Djimsiti salutare anzitempo il campo a causa di quello che è stato il suo trauma alla caviglia, nell’infortunio che ha costretto Gian Piero Gasperini al cambio, poco prima della fine del primo tempo.

Ma poi da lì a poco, la situazione è precipitata. Si è accasciato a terra, sempre sul finale del primo tempo, un altro calciatore. Zappacosta ha dovuto infatti essere sostituito nel corso dell’intervallo, a causa di un problema che sarà chiarito nel corso del post-partita o comunque nella giornata di domani. Il problema, per Gasperini, non finisce qua. Sul finale di gara c’è stato poi, per gli orobici, un terzo infortunio nella surreale situazione vissuta in Atalanta-Udinese.

Triplo infortunio: situazione surreale dopo Atalanta-Udinese

Il doppio infortunio si è tramutato poi in una tripla tegola, vedendo Gian Piero Gasperini sconsolato, così come il calciatore che sul finale di partita non si è dato pace in panchina, una volta sostituito.

Negli ultimi minuti, al suo posto, è entrato Juan Cuadrado. Proprio adesso che all’Atalanta stava trovando spazio, l’infortunio complica di nuovo le cose per lui alla Dea.

Una situazione che si è complicata all’Atalanta dove adesso, a Zingonia, si è affollata l’infermeria. Dopo Kolasinac e Charles De Ketelaere sono addirittura tre i calciatori che si aggiungono alla lista degli indisponibili, con i tempi di recupero che sono tutti da valutare.

Tegola Atalanta: un altro infortunio, le condizioni

A dir poco clamoroso quanto accaduto in Atalanta-Udinese, nel triplo infortunio che ha colpito in fila e in momenti diversi nell’arco di tutta la gara, praticamente Djimsiti, Zappacosta e infine Nicolò Zaniolo. L’ex calciatore della Roma, ancora una volta, è finito KO a causa di problemi muscolari.

Secondo quanto si è notato da subito, in campo, Nicolò Zaniolo ha praticamente avvertito un fastidio all’inguine e ha subito chiamato l’attenzione della panchina. A quel punto, Gian Piero Gasperini ha chiamato a sé Juan Cuadrado, obbligato dal cambio.

Ultime Atalanta: i tempi di recupero, quante partite saltano i tre infortunati

Sono tre gli infortunati in una sola partita, con l’emergenza che viene fuori in casa Dea. Dopo Djimsiti e Zappacosta, anche Zaniolo ha alzato bandiera bianca, riaccendendo preoccupazioni in casa Dea proprio per i continui problemi fisici che ha il calciatore ex Roma, che non riesce a trovare serenità. Stando ai primi aggiornamenti, gli infortunati per l’Atalanta potrebbero rientrare alla ripresa del campionato, approfittando della sosta. Chiaro che poi per Djimsiti non ci sarà spazio con l’Albania, saltando dunque le sfide con la sua Nazionale.