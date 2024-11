Calciomercato, stanno comprando Lookman a 50 milioni

Ademola Lookman è il sogno di tutte le big: sta mostrando qualità importantissime e a gennaio può lasciare il club orobico.

L’attaccante nigeriano ad agosto è stato vicinissimo all’addio ma poi la forza dell’Atalanta ha bloccato tutto e pian piano è rientrato in gruppo ed è tornato a essere decisivo. Gian Piero Gasperini lo ha messo al centro del progetto e lo reputa importantissimo per il futuro del club: con lui la squadra gioca in un modo eccezionale e senza fa enorme difficoltà.

Il calciomercato di gennaio può portare clamorose sorprese per Ademola Lookman che possono lasciare di sasso l’Atalanta e tutti i suoi tifosi.

Calciomercato Atalanta, via Lookman: le ultime

L’Atalanta non riesce a fare a meno di Ademola Lookman. Il calciatore nigeriano è uno dei più forti della Serie A, lo sta dimostrando in questa stagione dando continuità a quanto fatto nella passata stagione. Il suo nome continua a stupire e a regalare emozioni al popolo orobico che, però, sta iniziando ad abituarsi all’idea di perderlo.

Il profilo di Lookman piace a tantissime big che in giro per l’Europa cercano un calciatore funambolico e capace di creare panico alle difese avversarie con il suo modo di giocare.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Ademola Lookman può cambiare già a gennaio.

Lookman via a gennaio? L’Atalanta fissa il prezzo

Lookman è uno dei calciatori migliori della Serie A. Lo sta dimostrando in questi primi mesi del nuovo campionato, portando gol, giocate sensazionali e assist importanti alla Dea che ora sogna in grande e spera di poter arrivare fino alla fine del campionato in cima alla classifica, così da poter coltivare il sogno Scudetto.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la valutazione è di quelle importanti: serviranno almeno 50 milioni di euro per convincere l’Atalanta alla cessione di Lookman.

Non è escluso che qualche big europea già a gennaio possa affacciarsi di nuovo dalle parti di Zingonia. A gennaio la richiesta di 50 mlioni non cambierà e, anzi, potrebbe crearsi anche un’eventuale asta che può far lievitare ancor di più la richiesta nerazzurra.

Lookman è il desiderio del PSG: tornano alla carica

Il PSG vuole Ademola Lookman. Lo voleva in estate e lo vuole ancora oggi. La trattativa estiva è partita evidentemente troppo tardi e non si trovarono le giuste condizioni per far felici tutti e per questo poi il calciatore ex Leicester decise di restare, seppur con qualche mal di pancia molto fastidioso.

Poi Lookman è tornato a fare il suo solito show e ora il PSG può far partire la trattativa già nei primi giorni di gennaio, in modo da poter preparare tutto per accoglierlo a Parigi e anticipare anche la concorrenza che sta iniziando a crescere.