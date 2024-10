Calciomercato, prendono Lookman: accordo già trovato

Ademola Lookman è on fire: l’attaccante dell’Atalanta sta facendo faville e ora è pronto al salto definitivo dopo le vicende estive.

Le qualità di Lookman sono sotto gli occhi di tutti e anche nella partita stravinta 6-1 contro il Verona è stato capace di giocate sensazionali, oltre che di una grande doppietta, che ha fatto sì che i club innamorati di lui si convincessero definitivamente di poterlo acquistare il prima possibile e portarlo tra le proprie fila.

L’Atalanta è già quasi rassegnata a dover perdere Lookman, tanto che già in estate è stato a un passo dall’addio, prima che la società e Gasperini decidessero di bloccare la sua partenza per non smantellare quanto di buono era stato costruito fino a quel momento.

Calciomercato, Lookman lascia l’Atalanta: le ultime

Il nome di Ademola Lookman sta iniziando a diventare molto importante per i top club che sono alla ricerca di un attaccante atipico e con qualità davvero eccezionali. Con il suo modo di giocare è sempre imprevedibile e permette a tutta la squadra di girare in maniera perfetta in campo, diventando sempre più pericolosa.

In Serie A ci sono pochissimi calciatori forti quanto Lookman e per questo molte squadre sono pronte all’assalto.

A gennaio c’è il rischio di perderlo ma è soprattutto in estate che ci saranno i pericoli maggiori per l’Atalanta che può perdere il suo calciatore tecnicamente più forte e determinante.

Lookman al PSG: strada mai chiusa, scelta fatta

Il PSG vuole Ademola Lookman già a gennaio. L’Atalanta non ha alcuna intenzione di cederlo prima della fine della stagione e per questo motivo si metterà di sbieco rispetto ai parigini che dovranno necessariamente fare un passo indietro per evitare di finire in cattivi rapporti con la Dea.

Secondo quanto riferisce TMW, l’Atalanta vuole 50 milioni per cedere Lookman. Cifre che il PSG è pronto a sborsare e inoltre garantirebbe al calciatore un ingaggio estremamente importante, da almeno 8 milioni a stagione, cifre che hanno già fatto vacillare il nigeriano la scorsa estate.

Ci sarà modo e tempo di imbastire la trattativa, a gennaio Lookman non si muove. Possono stare tranquilli anche tutti i suoi “fantallenatori” che non vogliono assolutamente farne a meno prima della fine del campionato.

Futuro Lookman, via dall’Atalanta: già scelto il sostituto

L’Atalanta cede Lookman in estate. La sensazione è che l’affare si chiuderà realmente alla fine della stagione e per questo i nerazzurri si sono messi alla ricerca del sostituto e hanno già trovato il nome adatto a Gasperini.

È molto probabile che si andrà ancora su un calciatore straniero, in modo da provare a organizzare ancora una volta una plusvalenza pesantissima per il futuro.