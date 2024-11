Milan: ansia per Morata dopo il trauma cranico

Alvaro Morata ha saltato la trasferta di Cagliari per un trauma cranico provocato dopo uno scontro in allenamento con Pavlovic: il Milan è in ansia.

L’attaccante spagnolo è certamente uno dei migliori calciatori della rosa a disposizione di Paulo Fonseca anche se il suo apporto fino a questo momento non è stato eccezionale in termini realizzativi. Ma è un importantissimo uomo squadra, un leader naturale e ha dato il meglio di sé nella partita di Champions League contro il Real Madrid.

Morata ha saltato la partita contro il Cagliari per un trauma cranico dopo uno scontro fortuito in allenamento con il compagno di squadra serbo e ora il Milan è in apprensione per capire quando potrà tornare effettivamente a pieno regime.

Milan in ansia per Morata dopo il trauma cranico

Le condizioni di Alvaro Morata dopo lo scontro in allenamento avevano subito preoccupato il Milan e dopo un controllo medico al calciatore era stato imposto il riposo per almeno una settimana per evitare qualsiasi tipo di rischio successivo alla pesante botta subita alla testa.

Prima e dopo la partita di Cagliari, dunque, Morata ha osservato un periodo di riposo ma le sue condizioni non sono ancora del tutto eccezionali e ci sono ora delle preoccupazioni che riguardano il mondo Milan che vorrebbero riavere lo spagnolo a disposizione.

Il ritorno in campo di Morata, infatti, potrebbe avvenire con la Spagna: De La Fuente lo ha convocato per le partite di Nations League.

Ansia Milan per Morata: il motivo

Alvaro Morata è stato convocato dalla Spagna per le due partite di Nations League delle Furie Rosse e la chiamata del ct De La Fuente lascia tutt’altro che tranquillo il Milan. L’assenza forzata contro il Cagliari si sperava potesse far fare un passo indietro anche al selezionatore spagnolo che, invece, ha deciso di chiamare il capitano per permettere alla squadra di restare unita e concentrata verso gli obiettivi prefissati.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, però, appena arrivato nel ritiro della Spagna Alvaro Morata è stato sottoposto a una serie di accertamenti da parte dello staff medico della Nazionale che hanno dato il semaforo verde e quindi resterà in nazionale e potrebbe anche scendere in campo.

Le preoccupazioni del Milan nascono proprio da qui: qualora Morata dovesse giocare c’è comunque il rischio che possa farsi male e sarebbe estremamente deleterio per Fonseca.

Morata a rischio per Milan-Juventus?

Il Milan da una parte vive con ansia per le condizioni di Alvaro Morata e dall’altra è fiducioso per il suo recupero perché gli esiti degli esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Ovviamente le preoccupazione maggiore arriva dalla partita del 23 novembre tra Milan e Juventus che sarà fondamentale per stabilire i reali obiettivi dei rossoneri.

Morata non ha alcun problema in questo momento e quindi la sua presenza prr Milan-Juventus non è a rischio.