Juventus, assalto e beffa per Conceiçao: pronto lo scambio

Francisco Conceiçao sta convincendo tutti alla Juventus, e non solo: il calciatore portoghese è uno dei migliori della Serie A in questo momento.

Il suo apporto ai biancoenri non è stato ancora determinante perché ha avuto dei problemi fisici che ne hanno rallentato l’ingresso a pieno regime nelle scelte di Thiago Motta che ora ha bisogno estremo del suo talento e della sua verve per provare a sbloccare anche le partite più difficili che possono presentarsi d’ora in avanti per la Juve. La stagione sta entrando nel vivo e avere a disposizione un calciatore con le sue caratteristiche è sicuramente una manna dal cielo.

Ma per il futuro non vi è certezza sulla permanenza di Conceiçao alla Juventus perché ora stanno iniziando i primi assalti che spaventano il mondo bianconero.

Calciomercato Juventus, Conceiçao a rischio addio?

La Juventus intende godersi il talento di Francisco Conceiçao il più a lungo possibile perché ora Giuntoli è riuscito a trovare un calciatore di grandissimo livello che può fare le fortune del club bianconero. Arrivato tra lo scetticismo generale per le caratteristiche tecniche che forse non avrebbero fatto il paio con le richieste di Thiago Motta, ora il figlio d’arte si sta prendendo tutta la tifoseria bianconera che inizia a considerarlo centrale.

Il profilo di Conceiçao ora è diventato uno dei più amati dal popolo juventino grazie alle sue qualità che infiammano lo Stadium ogni volta che entra in possesso del pallone.

Secondo le ultime notizie di mercato, però, la Juventus non è sicura di trattenere Conceiçao al termine della stagione.

Juventus, Conceiçao con lo scambio: contatti con il Porto

La Juventus ha pagato a caro prezzo il prestito secco di Francisco Conceiçao e questa mossa di Giuntoli ha lasciato stupiti tutti i tifosi che non si aspettavano un accordo del genere, a 7 milioni per un calciatore che non è di proprietà e sul quale non ci sono accordi scritti per un possibile acquisto a titolo definitivo.

E in questo momento, secondo quanto riferisce Tuttosport, stanno iniziando a spuntare gli interessi di altri top club europei per Conceiçao. Alcune società hanno avviato contatti con il Porto che chiede 30 milioni di euro per cedere il giovane talento portoghese.

La Juventus ha un’arma in più da giocarsi: Tiago Djalo. Il difensore portoghese ha giocato pochissimo lo scorso anno e all’inizio di questa stagione è stato mandato in prestito al Porto che ora lo reputa centrale e vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

Scambio Conceiçao-Djalo: la mossa della Juve

La mossa della Juventus sarà semplicissima: Giuntoli offrirà lo scambio Djalo-Conceiçao per abbassare le richieste economiche del Porto e assicurarsi un talento che sembra poter cambiare il futuro del club.

Il Porto sembra intenzionato ad accettare una cifra tra i 15 e i 20 milioni più il cartellino di Djalo per accettare lo scambio e porre fine all’asta che si potrebbe avviare a partire già da gennaio.