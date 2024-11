Juventus: cambia il futuro di Conceicao, Mendes ha deciso

Miglior colpo del mercato estivo dei bianconeri, Francisco Conceicao ha conquistato i tifosi della Juventus grazie alle sue giocate. Punto di riferimento anche di Thiago Motta, il futuro del portoghese è tutto da scrivere.

Arrivato in prestito oneroso dal Porto, per 7 milioni più 3 di bonus, il calciatore è ancora di proprietà della squadra lusitana. L’obiettivo di Giuntoli è quello di prenderlo a titolo definitivo già nel corso della prossima sessione di mercato che si aprirà a gennaio 2025.

Ci sono le basi per strappare l’accordo con il Porto ma prima bisognerà convincere l’agente di Francisco Conceicao Jorge Mendes, vero regista dell’operazione che ha portato il figlio d’arte in bianconero.

La scelta di Giuntoli di puntare su Francisco Conceicao si è rivelata davvero vincente. Il dirigente bianconero, infatti, ha avuto l’intuizione di prendere il giocatore del Porto a delle condizioni vantaggiose.

Adesso, però, si trova in una posizione di debolezza visto che il cartellino del ragazzo è ancora di proprietà della squadra portoghese. Servirà, dunque, un accordo per strappare Francisco Conceicao al Porto che spera di incassare dalla cessione del giocatore almeno 30 milioni di euro.

Quale futuro per l’esterno della Juventus Francisco Conceicao?

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione riguardo il futuro alla Juventus di Francisco Conceicao.

Il calciatore, che in questi primi mesi si è preso la scena con la maglia dei bianconeri, ha impressionato e non poco la dirigenza bianconera che adesso ha fretta di chiudere l’accordo con il Porto per prendere il giocatore a titolo definitivo.

La Juventus lavora già al riscatto di Francisco Conceicao.

L’obiettivo è prenderlo già nel prossimo mercato di gennaio 2025. Giuntoli è in contatto con Mendes che è il vero regista dell’operazione.

Servirà il placet del potente procuratore che sta valutando attentamente la situazione del suo assistito. C’è, comunque, una corsia preferenziale per la Juventus che mantiene la priorità per prendere Francisco Conceicao. Il Porto, intanto, è in attesa di conoscere l’offerta dei bianconeri e spera di inserire nell’affare anche il cartellino di Tiago Djlalò, attualmente in prestito dalla Juventus proprio nel club portoghese.

Juventus: Francisco Conceicao verso la permanenza

Ci sono buone speranze, dunque, di un accordo fra Juventus e Porto per Francisco Conceicao. L’esterno bianconero è intenzionato a proseguire la sua esperienza in bianconero e sta spingendo affinché il suo agente, Jorge Mendes, metta d’accordo le due società che hanno tutta la buona volontà di mettere fine a questa telenovela.