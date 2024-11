Emergenza Juve, Giuntoli corre ai ripari: doppio colpo a gennaio

Come se non bastasse, dopo Gleison Bremer la Juventus ha perso per un infortunio gravissimo un altro dei suoi difensori, rimanendo oggi con gli uomini contati.

Una situazione del genere per Thiago Motta rischia di essere ingestibile, anche perché andare avanti con i soli Danilo, Gatti e Kalulu, adattato, fino alla fine della stagione, significherebbe mandare all’area tutti i piani ed i sogni scudetto, anche perché ad un certo punto crolli. Per questo motivo Cristiano Giuntoli sarebbe immediatamente corso ai ripari, individuando due profili d’esperienza sui quali andare a puntare già nel prossimo calciomercato invernale così da cercare di tamponare momentaneamente questa emorragia.

Emergenza Juventus: Giuntoli corre ai ripari

La situazione che la Juventus sta vivendo con gli infortuni è paradossale. Dopo Bremer e Nico Gonzalez, che comunque dovrebbe rientrare a breve, Thiago Motta sarà costretto a fare a meno di un altro pilastro della sua formazione fino alla fine della stagione.

Rientrato acciaccato dal ritiro della sua Nazionale, sin da subito attorno alle sue condizioni aleggiava negatività, soprattutto per le notizie che erano trapelate dal suo paese. Tornato in Italia, il giocatore è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che hanno confermato il peggio: la rottura del crociato. Stando dunque a quanto riportato nelle scorse ore dalla stessa Juventus nel comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, Juan Cabal ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per far rientrare il problema.

Senza di lui e senza Bremer, della difesa bianconera si salvano oggi i soldi Danilo, Gatti e Kalulu, più qualche giovane della Next Gen, come Savona, motivo per il quale Giuntoli si sarebbe immediatamente iniziato a muovere nel calciomercato individuando in Jonathan Tah il profilo ideale col quale andare a rinforzare la retroguardia di Thiago Motta. Per il difensore tedesco, però, molto probabilmente ogni discorso verrà rimandato alla prossima estate stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché a gennaio la Juventus farà almeno due acquisti per questo reparto.

Doppio colpo in difesa per la Juventus

La Juventus ha intenzione di mettere a segno un doppio colpo per la sua difesa nel prossimo calciomercato invernale a fronte dei gravi infortuni di Bremer e Cabal. Il primo nome sulla lista dei desideri di Cristiano Ginutoli, come anticipato, è quello di Jonathan Tah, ma ogni discorso relativo al tedesco verrà verosimilmente rimandato a giugno, anche perché ci sarebbe la possibilità di ingaggiarlo addirittura a parametro zero.

A fronte di questo starebbero prendendo quotazione i nomi di Milan Skriniar, ai margini del progetto tecnico di Luis Enrique a Parigi, e di Nicolò Casale, che come lo slovacco non starebbe vivendo uno dei migliori migliori della sua vita, in questo caso con la maglia del Bologna però.