Correa lascia l’Inter ma resta in Serie A: tutto pronto per gennaio

Dopo la sfortunata e deludente esperienza al Marsiglia, Joaquin Correa era tornato all’Inter con l’intento di essere di nuovo protagonista.

El Tucu ha però miseramente fallito in questo suo obiettivo, al punto che Simone Inzaghi continua a preferirgli Arnautovic. Considerato quanto i due hanno fatto alla Lazio, era impensabile pensare una fine del genere dell’argentino, eppure oggi ci ritroviamo qui a parlare di un esubero del quale l’Inter vorrebbe sbarazzarsi. Il prossimo calciomercato invernale potrebbe essere in questo senso l’occasione giusta, come confermano anche le ultime notizie che parlano di Correa come principale obiettivo per l’attacco di una storica compagine italiana.

Correa lascia l’Inter ma resta comunque in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro del Tucu Correa, che rientrato all’Inter dal prestito al Marsiglia non è ancora riuscito a dire la sua in maglia nerazzurra in questa stagione. Anzi, i soli tre spezzoni di partita confermano quanto l’argentino sia ormai ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi, che nel prossimo calciomercato invernale preferirebbe sacrificarlo per andare a poi reinvestire quei soldi altrove.

Considerato il rendimento delle ultime stagioni, ed uno storico infortuni preoccupante, trovare degli acquirenti realmente interessati a Correa è complicato, anche se in Serie A ci sarebbe chi avrebbe intenzione di dare ancora fiducia all’argentino. Ovviamente da qui a parlare a di affare fatto ce ne vuole, ma l’Inter sarebbe disposto ad andare anche incontro alle richieste di chi acquista l’attaccante pur di liberarsi del pesante ingaggio del Tucu, che ammonta a circa 6 milioni di euro e mezzo lordi l’anno.

Stando a quanto riportato dall’odierna edizione de La Stampa, quest’occasione la potrebbe sfruttare il Torino, che per sostituire Duvan Zapata avrebbe messo gli occhi su Joaquin Correa. L’argentino non sarebbe però l’unico sulla lista dei desideri di Urbano Cairo, ma al momento è sicuramente la strada più economica, e “sicura” da percorrere.

Svelato dove giocherà Joaquin Correa

Nel prossimo calciomercato invernale Correa potrebbe diventare un nuovo giocatore del Torino. Al momento ogni discorso è nella sua fase embrionale, ma l’impressione è che da qui alle prossime settimane la situazione potrebbe già iniziare a delinearsi.

Il club granata è realmente interessato al giocatore, a patto però che il Tucu riveda le sue pretese contrattuali, aspetto che non preoccupa più di tanto considerata la smisurata voglia dell’argentino di tornare ad essere protagonista. Secondo aspetto da considerare sono le eventuali richieste economiche dell’Inter. Ad oggi il cartellino di Correa vale all’incirca 3 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, ma considerata la scadenza del suo contratto nel giugno 2025, la società nerazzurra o potrebbe lasciarlo partire anche per poco più di un milione di euro, o valuterebbe addirittura una rescissione così da lasciarlo andare proprio a zero.