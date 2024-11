Calciomercato Inter: accordo raggiunto, c’è la firma sul contratto

Marotta chiude il primo colpo in vista di gennaio. Il dirigente ha già raggiunto l’accordo con il calciatore per la firma sul contratto: atteso l’annuncio ufficiale, ecco tutti i dettagli.

L’età media della rosa dell’Inter è ancora la più vecchia della Serie A. Un problema da risolvere per Beppe Marotta che ha ricevuto delle indicazioni chiare da parte della proprietà Oaktree, che ha chiesto al proprio managemente di apportare modifiche e acquistare giovani di grande talento.

In questa direzione si muove il presidente dei nerazzurri che, insieme ai suoi più stretti collaboratori, ha già raggiunto l’intesa per la firma del giovanissimo che rappresenta il futuro dell’Inter. Ecco di chi si tratta.

Grandi manovre in casa Inter con la fumata bianca sull’affare che accede i sogni di gloria anche dei tifosi che hanno buone sensazioni in vista del futuro.

Il progetto Oaktree può portare a grandi risultati. La proprietà americana ha le idee chiare su come costruire la squadra del domani. A Marotta il compito di coordinare l’area mercato e gestire questa fase di transizione, visto che l’età medi adella rosa nerazzurra è tra le più vecchie della Serie A.

Sono previsti, dunque, degli addii eccellenti ma anche delle novità per quanto riguarda i giovani da acquistare. Non è un caso, infatti, l’interesse per dei talenti anche sudamericani.

Per il momento, la dirigenza nerazzurra è riuscita a strappare l’accordo con il giocatore che è pronto a legarsi per le prossime stagioni all’Inter. C’è la svolta riguardo la firma sul contratto: svelati i dettagli economici di questo affare.

Inter: tutto fatto per il giocatore

A fare il punto della situazione è il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano che attraverso i suoi canali ufficiali ha anticipato “l’Here we go” della trattativa, che vede l’Inter protagonista.

Il buon inizio di stagione è stato premiato dalla società che ha finalmente raggiunto l’intesa con gli agenti del ragazzo.

Il tedesco, classe 2000, che ha trovato sempre più spazio in questa prima parte di campionato, è pronto a prendersi il posto di Pavard soprattutto dopo la notizia del rinnovo di contratto con l’Inter di Bisseck.

Bisseck rinnova con l’Inter: svelate le cifre

E’ tutto fatto per il prolungamento di Yann Aurel Bisseck con l’Inter: il 23enne, infatti, è sempre più vicino alla firma con il nuovo contratto che scadrà a giugno 2029.

Quale sarà il nuovo stipendio di Bisseck?

Il difensore, scoperto da Piero Ausilio e portato all’Inter per poco meno di 7 milioni di euro, andrà a raddoppiare il proprio ingaggio da 750mila euro a 1,5 milioni netti a stagione. Una conferma del fatto di come l’Inter abbia deciso di puntare con forza sul giocatore che rappresenta il futuro del club nerazzurro.