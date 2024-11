Calciomercato Inter: Marotta blocca un baby crack, arriva dall’Argentina

Quale argentino è finito nel mirino dell’Inter? Ecco le ultimissime riguardo il prossimo colpo di Marotta. Arriva l’annuncio.

“Perché si torna sempre dove si è stati bene”, questa massima potrebbe sintetizzare alla perfezione la trattativa di mercato che Marotta sta portando avanti con l’ausilio dei suoi collaboratori.

Il presidente dei nerazzurri, secondo le ultime di calciomercato, ha messo nel mirino un altro calciatore del Racing Club, la stessa squadra che ha scoperto Lautaro Martinez.

A riportare la notizia di mercato che riguarda l’Inter è il portale sudamericao Tyc Sports che ha rivelato le intenzioni della squadra nerazzurro di prendere un altro giovane talento argentino.

Soprannominato il pappagallo, il 16enne è considerato in patria un vero e proprio crack. Inoltre, la scuola da cui proviene è la stessa di Lautaro Martinez. Un bel biglietto da visita per i nerazzurri che intendono mettere a segno questo colpo per portare avanti il loro progetto tecnico.

Infatti, secondo le ultime direttive di Oaktree, la società si sta muovendo per acquistare i migliori talenti in giro per l’Italia e per il mondo, mettendo da parte l’esperienza.

Quale giocatore del Racing è finito nel mirino dell’Inter?

In direzione di quanto chiesto dalla proprietà, Marotta si muove insieme ad Ausilio ed in suoi collaboratori per prendere tanti giovani di prospettiva.

L’area scouting del club ha individuato un altro talento di grandi qualità che è pronto a fare la differenza anche nel campionato italiano.

E’ un 16enne figlio di un ex calciatore, che ha militato anche in Spagna.

Gli occhi della dirigenza dell’Inter sono finiti su Bautista Perez che è un obiettivo anche della Lazio. Ecco tutti i dettagli sulle caratteristiche del giocatore.

Bautista Perez all’Inter?

Il centrocampista16enne di proprietà del Racing, Bautista Perez, è finito nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. La volontà del club è quello di strappare il ragazzo alla società argentina che non ha ancora contrattualizzato il figlio di Hugo Leonardo Perez, che ha un passato anche in Spagna tra le fila del Gijon.

Si tratta di un centrocampista moderno dalle spiccate doti difensive, bravo nel recupero palla e nella gestione della sfera. Dotato di ottima fisicità per la sua età, ha le qualità per esplodere in Italia e fare bene anche con la maglia dei nerazzurri.

Può essere l’acquisto giusto per la Primavera per poi inserirlo gradualmente in Prima Squadra. Prima di ingaggiarlo, l’Inter dovrà superare la concorrenza anche della Lazio che ha messo nel mirino Bautista Perez. Un duello tutto italiano, dunque, per prendere il calciatore che può arrivare in Italia prossimamente.