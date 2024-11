Niente Milan, firma con la Juventus a gennaio: affare fatto

Sembrava che il calciatore potesse diventare un nuovo giocatore del Milan a partire da gennaio, ma così alla fine non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il prepotente inserimento della Juventus nelle trattative, avrebbe completamente ribaltato la situazione, con la dirigenza rossonera si è vista sfilare dalle mani un qualcosa che invece credeva fosse in pratica già suo. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che dalle parti della Continassa dovrebbero ancora affondare il colpo decisivo, motivo per il quale il Milan potrebbe avere a disposizione tutto il tempo necessario per rientrare in corsa, anche se l’impressione è che oramai si sita viaggiando spediti verso una direzione ben precisa a tinte bianconere.

Niente Milan, firma con la Juventus

Il Milan era da tempo sulle tracce del calciatore, al punto che nel corso di questi giorni si è veramente creduto che la dirigenza rossonera stesse preparando l’affondo decisivo in vista di gennaio per fargli vestire la maglia del Diavolo. Potrebbe anche darsi che una cosa del genere stava per accadere, ma dal nulla la Juventus si è inserita con prepotenza nelle trattative ribaltando completamente le carte in tavola.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ad oggi ancora nessun accordo scritto, né tantomeno verbale, sarebbe stato raggiunto fra le parti, ma l’impressione è che da qui ai prossimi giorni le cose potrebbero seriamente cambiare, a sfavore del Milan però, che deve provare a rientrare seriamente in corsa per evitare di ritrovarsi poi con le mani in mano nel prossimo calciomercato invernale. L’impressione, però, come anticipato, è che si stia viaggiando dritti in una direzione, che non sembrerebbe avere nulla a che vedere con il mondo rossonero.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, anche la Juventus starebbe monitorando il profilo di Morten Frendrup per gennaio, risultando ad essere addirittura ad oggi la squadra in pole per ingaggiare il centrocampista del Genoa, finito nel mirino anche di alcune squadre di Premier League.

Milan e Juventus se lo contendono, ma occhio alla Premier

Milan e Juventus sembrerebbero contendersi Morten Frendrup per il prossimo calciomercato invernale, ma come riportato dal collega Ekrem Konur, il centrocampista danese sarebbe finito sulla lista dei desideri anche di alcune squadre di Premier League.

Più nello specifico, stando a quanto si può apprendere dal post di X delle scorse ore, sarebbero Aston Villa, Crystal Palace e Brighton le squadre interessate a Frendrup, che nel frattempo avrebbe attirato su di sé l’attenzione anche di club ancora più grossi, come Manchester United, Liverpool e Tottenham, che per il momento si starebbero limitando a monitorare le prestazioni del ragazzo. Ma in futuro, chissà, con Juventus e Milan che ora iniziano a tremare.