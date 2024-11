Malore in campo per il centrocampista rossonero: le condizioni

È attraverso una nota ufficiale che il club italiano ha comunicato quelle che sono le condizioni del calciatore coinvolto.

In Italia, durante l’allenamento, il centrocampista rossonero ha accusato un malore improvviso. Una spiacevole notizia che ha colpito duramente la squadra, in forte apprensione per gli attimi di panico che si erano raccontati proprio nel corso dell’allenamento mattutino.

Con un comunicato ufficiale i rossoneri hanno voluto annunciare quelle che sono le condizioni, a distanza di tempo dal malore, col giocatore che sarà in ogni caso continuamente monitorato, con i tifosi che saranno aggiornati su di lui.

Malore in allenamento: le condizioni del giocatore

In questa settimana di sosta per le Nazionali continuano gli allenamenti e continuano soprattutto per chi giocherà nel week-end.

Lo staff medico ha dovuto far intervento, perfetto nell’immediato per i soccorsi che sono arrivati nel corso della mattinata di ieri, per soccorrere appunto il centrocampista rossonero che ha accusato un malore.

A svelare cosa è successo è la stessa società che, con un lungo comunicato ha fatto prima sapere che Nana Welbeck sta bene dopo il malore e poi ha svelato cos’è successo davvero in allenamento dopo la fuga di notizie venuta fuori e sulle quali la Lucchese ha voluto far chiarezza.

Il comunicato ufficiale dopo il malore del centrocampista: è successo in Italia

È successo in allenamento ed è successo in Italia, la nota ufficiale è stata postata dalla Lucchese attraverso il proprio sito ufficiale per far conoscere le condizioni e spiegare le dinamiche del malore subito dal centrocampista rossonero. Di Nana Welbeck, che sta bene, si parla così: “Nella mattinata di ieri e precisamente verso le 11 e 30, Nana Welbeck ha subìto un malore improvviso nel corso del nostro allenamento. Il calciatore è stato presto soccorso dallo staff medico presente e per fortuna si è ripreso spontaneamente nel giro di pochi secondi. Presto è tornato in uno stato di benessere”. Secondi che rischiano di essere fatali e invece i soccorsi, ma la stessa dinamica del malore, ha portato per fortuna il centrocampista a riprendersi dunque, nel giro di poco.

Malore in campo: può tornare a giocare?

Si è visto come, a causa di alcuni malori in campo, non si è più tornati a giocare. Nel caso di Nana Welbeck sono tutte dinamiche da chiarire e lo si farà attraverso gli esami, come spiega la Lucchese sempre all’interno della propria nota ufficiale, per la tutela della salute. Proprio per quest’ultima, Welbeck sta svolgendo una serie di esami di controllo. Il giocatore, in buone condizioni, dovrà capire con calma e quando potrà tornare in campo con la Lucchese.